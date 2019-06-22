Mutlu Olmaktan Korkmak

Mutluluk korkusu yaşayan kişi, mutlu olduğunda ardından kötü bir şey olacakmış gibi hisseder.

Mutluluğun olumsuz sonuçlara sebep olacağına inanır. Bu nedenle bazen mutluluktan kaçar.

Sevinç ve mutluluk gibi duygular her zaman keyif verici değildir. Bazen de korku oluşturur.

Mutluluk korkusu geçmişteki yaşantılardan kaynaklanabilir.

Çocukluğunda mutlu bir olay yaşadıktan sonra sıkıntılı olay yaşayan kişide mutlu olma korkusu oluşabilir. Eğlenirken ailesi ceza verdiğinde de bu korku oluşabilir.

Böylece yetişkinliğinde mutlu bir olay yaşadıktan sonra kötü bir olay olacağına inanarak yaşamaya başlar.

“Çok gülmeyelim, sonrasında çok ağlarız” şeklinde konuşmalara şahit olan çocuklar yetişkinliğinde mutluluk korkusu yaşayabilirler.

Birey mutlu olmayı hak etmediğini de düşünebilir.

Mutluluk korkusu yaşayan birey her zaman mutsuz değildir. Mutlu görünmekten korkar.

Mutluluk yaşatan olaylardan kaçar.

Mutluluğun her an bozulabileceğine inanırlar.

Kontrollü davrandıkları için anda yaşayamazlar.

Mutlu olmaya çalışmanın vakit kaybı olduğunu düşünürler.

Kişinin yaşadığı olumsuz olayların, mutlu olmasıyla bağlantılı olmadığını anlaması gerekir.

Hipnoterapi - Psikoterapi ile mutluluk korkusuna sebep olan durumlar, olaylar, duygular ve düşünceler bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır, telkinler verilir ve çözümlenir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

yaseminaydogdu@ymail.com