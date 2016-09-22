Öfkeyi kontrol etmenin yolu

ÖFKEYİ KONTROL ETMENİN YOLU

Öfke, karşılanmayan beklentilere, istenmeyen sonuçlara verilen duygusal tepkidir. Öfkenin ne bastırılması ne de inkar edilmesi sağlıklı ve etkili bir ifade yolu değildir. Öfke, sorunlu ilişkilere, boşanmaya, çalışma yaşamında verimliliğin bozulmasına, fiziksel ve ruhsal sağlıkta önemli sorunlara neden olabilmektedir. Öfke içe atıldığı durumlarda, kişiyi depresyon ve suçluluk gibi farklı duygulanımlara götürebilir.

Öfkeyi kontrol etmenin amacı, insanın bu duygusunu saldırgan davranışlara dönüştürmeden, kendisine ve çevresine zarar vermeden doğru olarak ifade etme becerisini kazanabilmesidir.

Öfkeli olan insan olayları istemeden abartılı ve çarpıtılmış olarak algılar. Öfkeli insanlar genellikle düşünmeden yargılama ve bu yargıları yönünde davranma eğilimindedirler.

Öfke diğer duygular gibi son derece doğaldır ve uygun biçimde ifade edildiğinde yapıcı, iletişimi düzeltebilen bir duygudur. Ancak, öfke aynı zamanda kontrol edilemeyen, davranışlara yansıyarak saldırgan tepkilere dönüşme potansiyeline sahip bir duygudur.

Öfkenin sağlıklı olarak yaşanıp, yönetilebilmesi için kabul edilmesi, nedenlerinin ve biçiminin anlaşılması ve kesinlikle saldırgan biçimlerde ifadesinin kontrol edilmesi gereklidir.

Öfkenin nedenlerinden bazıları; kayıplar, korkular, engellenmek, reddedilmek, hata yapmaktan korkmak, emirlere boyun eğmek zorunda kalmak.

Hipnoterapi ile öfke sorununa sebep olan olaylar bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir. Bireyin geçmişinde ya da çocukluğuna yönelik herhangi bir olay bulunmuyorsa, öfke sorunu telkinlerle çözümlenir ve sonrasında olaylara karşı bakış açısı değiştirilerek öfke kontrolü sağlanır.