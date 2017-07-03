Panik atak ve çözüm yöntemi

Panik atak; ani olarak ortaya çıkan endişe, kaygı, yoğun korku ya da rahatsızlık duyma dönemidir. Genellikle 20-30 dakika sürer, nadir olarak 1 saatten uzun sürer.

Yineleyen beklenmedik panik atakları da panik bozukluğunu oluşturur.

Panik atak sırasında çarpıntı, kalbin küt küt atması ya da kalp hızının artması, terleme, titreme ya da sarsılma, soluğun daraldığı ya da boğuluyor gibi olma duyumu, soluğun tıkandığı duyumu, göğüs ağrısı ya da göğüste sıkışma, bulantı ya da karın ağrısı, baş dönmesi, ayakta duramama, sersemlik ya da bayılacak gibi olma duyumu, titreme, üşüme, ürperme ya da ateş basması duyumu, uyuşmalar, gerçek dışılık ya da kendine yabancılaşma, denetimini yitirme ya da çıldırma korkusu, ölüm korkusu belirtilerinden dördü ya da daha fazlası ortaya çıkar.

Atak sırasında konuşmakta zorluk çekilebilir.

Panik atak, bireyin kaygılarını ve ölüm korkusunu arttırdığı için, kalplerinde, beyinlerinde ya da bedenlerinin başka yerinde sorun olduğunu düşünebilirler.

Bedensel duyumlarına yönelirler. Yoğun korku içinde olan birey, rahatlayabilmek için ortamdan kaçmak ve uzaklaşmak ister, hastaneye gidebilir. Kontrol edilerek hiçbir sorunlarının olmadığı söylenen bireyler bunlara inanmayarak, farklı farklı uzmanlara giderler.

Atakları tekrar yaşamaya yönelik, korku ve beklenti kaygısı halinde olurlar ve tetikte olmaya başlarlar.

Panik bozukluğunun çözümü mümkündür. Erken dönemde çözülmediğinde depresyona sebep olabilir.

Panik ataklara sebep olan etkenler genellikle korku kaygı gibi duygulardır, bunların kaynağı ise yaşanan olaylar, öğrenilmiş yanlış ve olumsuz düşünce kalıpları olabilir.

Hipnoterapi - psikoterapi ile bireyin çocukluğunda ya da sonraki dönemlerinde panik atak sorununa sebep olan durumlar, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir. Bireyin olumsuz düşünceleri ve bakış açısı değiştirilir. Korku ve kaygının ortadan kaldırılması, gevşeme, stres kontrolü, davranış kontrolü sağlanır. Bireyin geçmişine dair herhangi bir durum bulunmuyorsa, panik atak sorunu telkinlerle çözümlenir.

Uzman Psikolog

Yasemin Aydoğdu

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