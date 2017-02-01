Regl Dönemi Gerginliği Nasıl Geçer

Regl dönemi gerginliği kadınlarda regl döneminden yaklaşık bir hafta önce başlayan psikolojik ya da fiziksel bazı sıkıntılardır. Bu belirtiler reglin başlangıcıyla birlikte birkaç gün sonra iyileşmeye başlasa da iş ve sosyal hayatı olumsuz etkileyebilir.

Bu dönemde; belirgin duygusal değişkenlik (birden kendi üzüntülü ya da ağlamaklı hissetme ya da kabul görmemeye karşı aşırı duyarlılık), belirgin biçimde kolay kızma öfkelenme, kişiler arası çatışmalarda artma, umutsuzluk duyguları, kendini küçümseyen düşünceler, bunaltı, gerginlik, diken üzerinde olma ya da sinirli olma, iş, okul, arkadaşlar, eğlence vs. gibi etkinliklere karşı ilgide azalma, odaklanmakta güçlük çekme. Uyuşukluk, kolay yorulma, aşırı yemek yeme ya da özel bazı yiyecekleri yemek için aşırı istek duyma, aşırı uyuma ya da uykusuzluk çekme, eklem ya da kas ağrıları, vücutta şişme ya da kilo alma gibi bedensel belirtilerle birlikte işyerinde, okulda verimlilikte ve üretkenlikte azalma, toplumsal etkinliklerde ve başkalarıyla olan ilişkilerde bozulma, aile bireyleriyle, arkadaşlarla sorun yaşama, halsizlik, huzursuzluk, depresyon, endişe ve aşırı sinirlilik, unutkanlık durumları olabilir.

Yaşam kalitesini ileri derecede etkileyen bu sorun yüzünden bazı kadınlar bu dönemde işe bile gidememektedir.

Yürüyüş ve egzersiz bu dönemde kişiyi rahatlatır.

Regl sıkıntısı yaşayan kadınlar yetersizlik ve yalnızlık duygularına karşı çok açıktırlar. Bu süreci rahat atlatabilmek için hipnoterapi - psikokoterapi etkili yöntemlerdendir. Çözülmemiş problemlere bakabilme durumunu sağlar. Bu yöntemlerde önemli olan kadınların bu dönemde geliştirdikleri olumsuz düşünceleri bilinçaltından çıkarıp rahatlatmaktır. Telkinler verilerek şikayetleri giderilir. Çocukluğunda regl dönemiyle ilgili ailesinden öğrendiği yanlış düşünce kalıpları varsa bunlar bilinçaltı düzeyde yeni düşüncelerle değiştirilir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

www.yaseminaydogdu.com.tr

yaseminaydogdu@ymail.com