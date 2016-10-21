SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN BİLİNÇALTI ÇALIŞMA

Ülkemizde sigara içen kişi sayısı yaklaşık 18 milyondur. Gelişmiş ülkelerde sigara içme

alanlarının daralması ve sigaranın verdiği zarara yönelik farkındalığın artması, sigarayı

bırakma isteğini ve başarısını artırmaktadır.

Sigara bırakıldığında öksürük azalır ve üç ay içinde kaybolur, koku ve tat alma duyuları

iyileşir, soluk alıp verme kolay hale gelir, kalp krizi geçirme riski azalır. Beyin kanaması riski

azalır, bacaklardaki damar hastalığı riski azalır.

Sigara bağımlılığı bilinçaltına yerleşmiş, kuvvetli bir bağımlılıktır. Sık sık tekrarlanan

düşünce ve davranış bilinçaltına kaydedilerek alışkanlık halini alır. Farkında olmadan birçokşey sigarayı hatırlatır ve sigara içilir. Birçok insan sigarayla arasında duygusal bir bağ kurar. Bubağ bilinçaltı düzeydedir. Kişi stresli olduğunda, üzüldüğünde, çay içerken ve yemeklerden sonra sigara içebilir.

Sigara, bilinçaltı tarafından sosyalleşme aracı, keyif veren bir nesne vs. olarak algılanabilir.

Hipnoterapi, bu tip alışkanlıkları bırakmanın en etkili yollarından biridir.

Hipnoterapi ile sigara içmeye neden olan bilinçaltı etkenler ortay çıkarılır ve anlamlandırılarak çözüm sağlanır. Hipnoterapi yönteminde sigarayla bağlantı kurulan durumlardan olan ‘sigaranın sıkıntı giderdiği’ inancı gibi inançlar, yeni inançlarla değiştirilir.Eğer sigara içmeye neden olan herhangi bir etken yok ise verilen telkinler ile sigara bıraktırılır. Hipnoterapi sigaranın sebep olduğu davranışları değiştirir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

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