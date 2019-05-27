Neden Sosyal Karşılaştırma Yaparız?

Bireyler, kendilerini değerlendirmek için başka kişilere ihtiyaç duyarlar, yeteneklerini ve fikirlerini diğer insanların yetenek ve fikirleriyle karşılaştırıp kendileri hakkında bilgiye sahip olurlar.



Kendini değerlendirmek, kişinin sosyal olmasındaki en önemli etkenlerden biridir.

Bireyin kendini değerlendirme isteği bir gruba ait olma isteği oluşturur.

Kişi kendini fikir ve beceri açısından yakın gördüğü gruplara yaklaşır.

Sosyal karşılaştırma yaşamımızın merkezinde yer alır.



Bireylerin sosyal karşılaştırma yaptığı konular, akademik beceri, fiziksel çekicilik, hayat koşulları, sağlık sorunları, olaylar karşısında baş edebilme durumları, işlerinden memnuniyet vs. dir.



Kişinin kendisi hakkında bilgisi azaldığında belirsizlik hisseder ve kendini değerlendirebilmek için harekete geçer.

Yeteneklerini geliştirmek için sosyal karşılaştırmaya ihtiyaç duyabilir. Böylece kişi kendisinden daha iyi durumdaki kişilerle kendini karşılaştırır ve becerilerini geliştirme yöntemlerini öğrenmeye çalışır.



Birey başarısız olduğunda, benliğine yönelik olumsuz yorum aldığında, benliğini

olumlu görebilmeyi devam ettirebilmek için sosyal karşılaştırma yapabilir.

Kişi yaşadığı duygusal durumları değerlendirebilmek için kendisi ile aynı deneyimleri yaşayan kişilerle sosyal karşılaştırma yapmak ister. Bu yüzden bu tip kişilerle ilişki kurmak ister. Benzer sorunları yaşamanın rahatlatıcı etkisinden yararlanır.



Birey sosyal karşılaştırma yaparken aşırı rahatsızlık duyuyorsa, sorun geçmişinden kaynaklı olabilir ve bireysel destek alması gerekebilir. Hipnoterapi-psikoterapi ile bireyin çocukluğundan ya da geçmişinden kaynaklanan ve rahatsızlık veren durumlar ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir.



Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

yaseminaydogdu@ymail.com