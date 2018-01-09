Sporun Psikolojik Faydaları

Spor sırasında salgılanan mutluluk hormonları beyinde haz almayı sağlar, mutsuzluğun ve gerginliğin azalmasına yardımcı olur. Spor yapan kişi kendini mutlu ve enerjik hisseder. İnsanlar arasında iletişimi sağlamaktadır. İnsanın kendine verdiği değeri arttırır. Spor yapmak, iş yaşamındaki stres karşısında da faydalıdır. İş verimini arttırır. Rahat olmaya yardımcı olur.

Uykusuzluk ve yorgunluk sorunu yaşayanlar için de yardımcı bir yöntemdir. Yaşam kalitesini arttırmaktadır. Kaygıları azaltır.

Stresi önlemeye yardımcı olur. Kişinin kendine güvenini arttırır. Enerji verir. Yeni insanlar tanımaya yardımcı olur. Kişi sağlığını korumaya yönelik çaba gösterdiğini bildiği için daha huzurlu olur. Bireyin negatif enerjisinin atılmasında faydalıdır. Spor yapmak, daha iyi düşünmeyi, bakış açılarını geliştirmeyi ve çözümler üretebilmeyi sağlar. Sporu düzenli yapan kişilerde depresyon, endişe ve öfke sorunları daha az görülüyor. Vücudunu sağlıklı tutan kişiler daha düzgün öz disipline ve öz saygıya sahip olurlar.

Spor yapmak bireyin duygu durumunu iyileştirir. Kişinin harcadığı zamana değer yararlı bir iş yaptığının farkında olması, kendisi hakkında daha iyi düşünmesini ve daha iyi hissetmesini sağlar.

Çoğu spor dalı birden fazla kişiyle yapılır ve arkadaşlıklar kurulur, dolayısıyla da kişilerin sosyalleşmesi sağlanır.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

yaseminaydogdu@ymail.com