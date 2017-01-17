Stresle Başa Çıkmanın Yolu

Stres, sıkıntı oluşturan olaylar karşısındaki tepki sürecidir. Herkesin, hayatı boyunca karşılaştığı bir durumdur.

Stresin belirtileri; basit konularda bile karar vermede zorluk, değersizlik, yetersizlik düşünceleri, öfke, kızgınlık, duygusal ilişkilerde bozulma, sürekli başarısızlıklara odaklanma vs. dir. Stres anında fazla enerji tüketildiğinden dolayı kişi kendisini güçsüz hisseder. Kalp atış hızı artar, çarpıntı başlar.

Stresin; yorgunluk, gerginlik, çabuk heyecanlanma, uyku bozuklukları, baş ağrısı, aşırı sinirlilik, panik hali, daha önce keyifle yapılan işlerden keyif alamama, neşesiz bir hal, endişelenme ya da kayıtsızlık, üretkenliğin azalması, başkalarına tahammül gösterememe, bir konuya yoğunlaşmada güçlük, mide bulantısı gibi sonuçları olabilir.

Aşırı stres, insanı iş yapamayacak duruma getirebilir. İş başarısını engelleyebilir. Stres, aşırı düzeyde yaşanırsa ruhsal, fiziksel ve zihinsel yönden sağlığı olumsuz olarak etkiler. Zihinsel ve fiziksel gücü azaltabilir. Vücut direnci düşer ve sık sık soğuk algınlığına yakalanabilir. Bireyin çevreyle uyumunu bozar.

Günlük hayatta yaşadığımız stresler; sınav stresi, okul stresi, ev ve araba taksitlerini öderken yaşanan stres, patron stresi, işleri yetiştirme stresi vs.dir. Bazı bireyler stresten kurtulmak için çeşitli yollar seçerler. Bunlar kontrolsüz şekilde alışveriş yapmak, her şeyi içine atmak, aşırı tepki göstermek, içine kapanmak, aşırı yemek yemek vs. dir. Bu yollar yararsızdır.

Sosyal ilişkileri ve sosyal etkinlikleri geliştirmek, bedensel hareketler yapmak stresi azaltmaya katkı sağlar. Stres altında olmadığımızda bedenimiz uyum içinde olur, dengede oluruz ve huzurlu bir yaşam sürebiliriz.

Stresin oluşturduğu sıkıntı durumları, hipnoterapi ile ortadan kaldırılabilir.

Stresle başa çıkabilmek için kişide stres oluşturan durumların bulunması gerekir.

Hipnoterapi ile bireyin yaşantısında strese sebep olan durumlar, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir, sonrasında telkinler verilir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

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