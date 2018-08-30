Tatil Dönüşü İşe Uyum Sağlama

Yıllık izinler ve uzun süreli tatiller ile dinlenme sürecine giren bireyler tekrar işe başladıklarında tatil dönüşü işe uyum sağlama sorunu yaşayabiliyorlar.

Yorucu iş ortamında çalıştıktan sonra tatile gitme ya da izne çıkma isteği çoğu çalışanda vardır. Tatilde uzun süre alışılmışın dışına çıkıldığı için tatil bittiğinde işe dönerken isteksizlik olur. İş ortamına alışmak zor gelir. İşe uyum süreci uzadıkça da kişinin iş motivasyonu azalır. Karamsarlık başlar ve sosyal ilişkilerde de zorlanma olabilir. Tatilden dönen bireylerin çoğu kendini iyi hissetmemektedir. Sabahları yorgun uyanma, odaklanma sorunu, öfke ve tahammülsüzlüğe sebep olabilir. Tatilde rahata alışıldığı ve sabahları istenilen saatte uyanıldığı için tatil sonrasında işe dönüşte erken kalkmaya başlayınca strese girilebilir.

Tatil süresince iş ile ilgili düşüncelerden uzaklaşırsanız zihniniz dinlenmiş olur.

Tatilden bir iki gün önce evinize gelerek dinlenebilirseniz işe başlamadan önce iyi bir geçiş olur.

İşe döndükten sonraki ilk günlerin zor geçebileceğini kabullenmek, kaygınızın azalmasını sağlar.

Döndüğünüzde bekleyen işlerden, öncelikle acil olanları yapmaya başlayarak sıraya koyabilirsiniz.

Bunun geçici bir süreç olduğunu, kısa süre sonra eski halinize dönebileceğinizi kendinize hatırlatabilirsiniz.

Tatildeki enerjinizi devam ettirebilmek için tatil bittiğinde düzenli spor yapabilir, hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. İş sonrası ailenizle ya da arkadaşlarınızla sinema, tiyatro gibi aktivitelere katılabilirsiniz.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu