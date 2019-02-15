Tembelliğin Nedenleri

Tembellik, hareketsizlik ve üretime karşı motivasyonsuzluktur. Kişi erteleme eğilimi gösterebilir, işe geç gidebilir, izin almadan veya rahatsızlık sebebiyle işe gitmeyebilir, işinden ayrılabilir, ilişkilerinde sıkıntı olabilir, insanların arasına karışmayı bırakabilir.

Tembel kişi, evini ve odasını toplamakta zorlanır, kitap okumaya başlayamaz, spora başlayamaz, yetiştirilmesi gereken işlere ise vakit yaklaştığında başlayabilir. Yapılmayan işler, kişinin zihnini meşgul eder ve strese girmesine neden olur, depresyona yol açabilir.

Tembel insanlar her işten kaçmak isterler. Daima rahatlarına bakarlar.

Ayrılık gibi duygusal değişimler kişinin motivasyonunu düşürerek tembelliğe neden olabilir.

Çocukluğunda sorumluluk verilmeyen kişiler, yetişkinliğinde de sorumluluk almak istemeyebilir.

Değişime karşı direnç gösteriyorsa hiçbir şey yapmamayı seçebilir. Kişi zorluklarla mücadele edemeyeceğini düşünerek devamlı kolay olanı seçebilir. Etrafındaki insanlar da hareketsiz ise onlardan etkilenebilir.

Kişi kendini motive edemiyorsa harekete geçemez.

Tembellik, kişinin hayatına etki ettiğinde toparlanma vakti geldi demektir.

Motivasyonu arttırmaya çalışmak gerekir. Kişi bir şeyler yapmaya motive olursa harekete geçebilir.

Birkaç adım bile olsa atılan her adım bir yerden başlamaktır ve kişinin motivasyonunu arttırır, enerjik hissettirir.

Birey harekete geçemiyorsa destek almalıdır. Hipnoterapi-psikoterapi ile bireyin tembellik yapmasına neden olan olaylar, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

yaseminaydogdu@ymail.com