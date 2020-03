Terk Edilmekten Korkmak

Terk edilmekten korkan bazı bireylerde ilişkim nasıl olsa bir gün bitecek düşüncesi vardır. Bu düşünce, ilişkiyi mutlu ve huzurlu yaşamaya ve anda kalmaya engel olur.

Terk edilme korkusu bireye ve ilişkideki öteki kişiye zarar verir. Terk edilme korkusunu yaşayan taraf endişeli iken diğer kişi de üzerinde baskı hisseder.

Terk edilme korkusu olan birey ilişki süresince huzursuzluk ve kaygı hisseder. İlişkinin biteceğinden korkar. Sürekli tedirgindir. İlişkide her şeyin yolunda olması birey için çok fazla önem taşır. Küçük tartışmalar birey için rahatsız edicidir. İlişkisini hayatının merkezine alır. Bütün vaktini ona ayırır. İlişkileri yolunda olsa bile birey karşısındakinin sevgisinden emin olamaz. Karşısındaki kişinin her an terk edeceğini düşünür ve endişe yaşar.

Farkında olmadan, terk edilmek için elinden geleni yapar, ilişkisini olumsuz beklentilerle yaşar ve endişelerini gerçeğe dönüştürmüş olur.

Terk edilmekten korkan bazı bireyler de ilişki biterse diye, hayal kırıklığı ve üzüntü yaşamamak için yakın ilişkiler kurmaktan kaçarlar.

Terk edilme, dışarıda bırakılma anlamına da gelir ve kişi için rahatsız edici bir durumdur.

Yetişkinlik, çocukluğun yerini alan bir dönem değil, onun devamı olan bir şeydir.

İlişkide terk edilince kişinin o anda hissettikleri artık sadece öteki kişi ile ilgili değildir. Geçmişte terk eden aile üyeleri, arkadaşları, sevgilileri ile de ilişkilidir.

Hipnoterapi-psikoterapi ile bireyin çocukluğunda ya da geçmişinde, terk edilme korkusunu yoğun olarak yaşamasına neden olan olaylar ve durumlar bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir.

Uzman Psikolog

Yasemin Aydoğdu

www.yaseminaydogdu.com.tr