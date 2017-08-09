Topluluk önünde konuşma korkusu ve çözüm yöntemi
Topluluk önünde konuşma korkusu en yaygın kaygı türlerindendir. Topluluk önünde konuşurken çoğu insan heyecanlanır, uykuları kaçar.
Diğer insanların karşısında konuşmak zorunda olmak düşüncesi heyecan oluşturur. Birçok birey için topluluk önünde konuşmak korkulu bir rüyadır. Konuşma yapmamak için çeşitli bahaneler bulurlar.
Bu bireylerde, topluluk önünde konuşurken eller soğur ve titrer, kalp atışı hızlanır, ağız kurur, bacaklar titrer, ses değişir ve titrer, nefes alamayacak gibi hissedilir. Kişi konuşmasını yaparak, ortamdan bir an önce kurtulmayı düşünür.
Birey, anlatacaklarını unutmaktan, hoşlanılmamaktan, hata yapmaktan, rezil olmaktan, küçük düşürülmekten, gülünç hale düşmekten, dil sürçmesinden korkar.
Başkaları kadar iyi anlatamayacağı, anlatmak istediğinin anlaşılmayacağı, yaptığı konuşmanın beğenilmeyeceği, dinleyenlerin sıkılacakları, etkili anlatamayacağı kaygılarını taşır.Dinleyicilerin uı="">Kişi toplum önünde kendini savunmasız hisseder. Hatalarının ve eksikliklerinin ortaya çıkacağını düşünür.
Bireylerin çoğu, bu düşüncelerin etkisiyle topluluk önünde mükemmel olmak için uğraşır. Konuşmalarının ve görünüşlerinin kusursuz olmasını isterler. Mükemmeliyetçi davranış, konuşma yapan bireyi başka bir hale dönüştürür. Tanıdıklarıyla konuştuğunda rahat olan birey, toplum önünde konuşurken, bedeni ve davranışları gergin bir insan olur. Birçok birey topluluk önünde konuşurken kendisi gibi olamaz.
Gün içinde yapılan bedensel egzersizler kaygıyla başa çıkmak için çok faydalıdır.
Bazı bireyler, geçmişinde topluluk önünde konuşurken bir dinleyici tarafından eleştirilip bundan rahatsızlık duymuş olabilmektedirler. Bu tip yaşam deneyimlerinden sonra topluluk önünde konuşma korkusu oluşabilmektedir.
Hipnoterapi ile bireyin çocukluğunda ya da sonraki dönemlerinde, topluluk önünde konuşma korkusuna sebep olan durumlar, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir. Bireyin olumsuz düşünceleri ve bakış açısı değiştirilir. Korku ve kaygının ortadan kaldırılması sağlanır. Korku ve kaygı ortadan kaldırılınca, kişi artık konuşmaları rahat olarak yapmaya başlar. Bireyin geçmişine dair herhangi bir durum bulunmuyorsa, topluluk önünde konuşma korkusu telkinlerle çözümlenir.
Uzman Psikolog
Yasemin Aydoğdu