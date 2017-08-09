Topluluk önünde konuşma korkusu ve çözüm yöntemi

Topluluk önünde konuşma korkusu en yaygın kaygı türlerindendir. Topluluk önünde konuşurken çoğu insan heyecanlanır, uykuları kaçar.

Diğer insanların karşısında konuşmak zorunda olmak düşüncesi heyecan oluşturur. Birçok birey için topluluk önünde konuşmak korkulu bir rüyadır. Konuşma yapmamak için çeşitli bahaneler bulurlar.

Bu bireylerde, topluluk önünde konuşurken eller soğur ve titrer, kalp atışı hızlanır, ağız kurur, bacaklar titrer, ses değişir ve titrer, nefes alamayacak gibi hissedilir. Kişi konuşmasını yaparak, ortamdan bir an önce kurtulmayı düşünür.

Birey, anlatacaklarını unutmaktan, hoşlanılmamaktan, hata yapmaktan, rezil olmaktan, küçük düşürülmekten, gülünç hale düşmekten, dil sürçmesinden korkar.

Başkaları kadar iyi anlatamayacağı, anlatmak istediğinin anlaşılmayacağı, yaptığı konuşmanın beğenilmeyeceği, dinleyenlerin sıkılacakları, etkili anlatamayacağı kaygılarını taşır.