Uyku sorunu ve çözümü

Yetişkin bireyler günde ortalama 7-8 saat uyumaktadır, dolayısıyla yaşantımızın yaklaşık üçte biri uykuda geçmektedir. Uyku, vazgeçilmez ihtiyaçlardan biridir. Önemli işlevleri vardır. Yeterli miktarda ve kaliteli uyku, sağlığımız için ve gün içindeki aktiviteleri yerine getirmemiz açısından önemlidir. Uyku sorunu gün içi performansımızı düşürebilir.

Uyku vücudu dinlendirir, bir sonraki güne hazırlar, enerji biriktirir, hücreleri yeniler, hafızanın güçlenmesini, yeni bilgilerin öğrenilmesini ve kalıcı olmasını, bağışıklık sisteminin güçlenmesini, çocuklarda büyümeyi vs. sağlar.

Uyumadan önce aşırı yemek yeme, çay, kahve gibi içecekler içme, yatakta tv seyretme vs. uykusuzluğa sebep olabilir.

Uykusuzluk sorununda; uykuya dalmakta zorluk, uykuyu sürdürmede zorluk (sık uyanmalarla ya da uyanmalardan sonra yeniden uyumakta sorun yaşamak) ya da sabah erken uyanma ve uyandıktan sonra yeniden uyuyamama sorunları olur.

Uykusuzluk, dünyada uyku ile ilgili en sık karşılaşılan sorundur.

Az veya kalitesiz gece uykusu sonucunda; gün içinde yorgunluk, zihinsel işlevlerde yetersizlik, konsantrasyon sorunu, sinirli olma hali ve bazı psikolojik belirtiler ortaya çıkabilir. İş hayatını ve sosyal hayatı olumsuz etkilemektedir. Trafik kazalarına da sebep olabilmektedir.

Depresyon, panik bozuklukları, kaygı bozuklukları, gün içinde oluşan gerilim, sınav stresi, aile içi geçimsizlik, ayrılık acısı, takıntılar, geçim zorluğu vs. uykusuzluğa sebep olmaktadır.

Aşırı uykululuk sorununda ise; aynı gün içinde tekrarlayan uyku aşamaları ya da birden uykuya dalmalar, günde 9 saatin üzerinde olan, uzayan uykunun dinlendirici olmaması ya da birden uyandıktan sonra tam uyanık olmakta zorluk çekme belirtileri vardır.

Hipnoterapi ile uyku sorununa sebep olan olaylar, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir. Sonrasında telkinlerle devam edilir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu