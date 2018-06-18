Yalnızlık hissi, sıkıntı yaratan bir durumdur. Bireyin ruh halini olumsuz etkiler. Kişinin ailesi, arkadaşları, işi olsa da kendini yalnız hissedebilir. Arkadaşlarıyla görüştüğünde bile yalnızlık hissine kapılabilir. Bazen de yoğun mutsuzluk hisseder.

Etrafındaki insanlar tarafından dışlanma durumlarında da yalnızlık hissi olabilir. Kişinin anlaşılmadığını düşünmesi de bu hissi yaşamasına neden olabilir.

Bazı kişiler yalnız olduklarında içlerinde büyük bir boşluk hisseder. Keyif aldıkları etkinlikleri sadece başkalarının yanında yapabilirler. Yalnız olduklarında ne yapacaklarını bilemezler. Ya da bir şeyler yapmak için harekete geçemezler.

Kişinin tek başına olması, her zaman yalnızlık hissi yaşamasına neden olmaz. Tek başına olmayı isteyerek seçmiş olabilir. Daha az kişiyle görüşerek kendi tercihiyle yalnızlaşabilir. Vaktini keyif aldığı etkinliklerle geçirebilir. Evinde çay içebilir, yürüyüşe çıkabilir.

Yalnız hisseden bireyler, aslında hiç görüşmeyecekleri kişilerle, yalnız kalmamak için ilişki içinde olabilirler.

Kişinin arkadaşlarıyla yüzeysel bir ilişkisi varsa duygularını ifade edemeyerek bastırır ve birçok arkadaşı olsa da duygularını paylaşmadığı için kendini yalnız hissedebilir.

Konuşmak istediklerini değil de, karşısındaki kişinin hoşlanacağı konuları tercih ederse de kendini yalnız hissedebilir.

Birey yalnızlık hissini azaltmak için, internette fazla vakit harcıyorsa azaltmalı, insanlarla olan paylaşımlarını arttırmalı, kendini iyi hissettiren kişilerle görüşmelidir.

Kişinin hayatında yalnız kalma ile ilgili sıkıntılı durumlar, erken çocukluk döneminde ve sıklıkla yaşandığında, yetişkinliğinde yalnız kaldığında sıkıntı hissi olarak ortaya çıkabilir. Yaşamını yalnız kalmaktan kaçınmayla geçirir.

Hipnoterapi-psikoterapi ile bireyin geçmişinde yalnızlık hissine sebep olan olaylar, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir.

Uzman Psikolog

Yasemin Aydoğdu