Yükseklik Korkusu ve Nedenleri

Akrofobi yani yükseklik korkusu, yüksek yerlerden aşırı derecede korkma durumudur. Bireyin geçmişte yaşadığı kötü bir tecrübe, büyük bir kaza, düşme, gördüğü bir olay veya ailesinin yükseklikle ilgili gösterdiği abartılı tepki sonucunda öğrenilen bir davranıştır.

Yükseklik korkusu olan kişiler yüksek yerlerde ya da yüksekte olduklarını hayal ettiklerinde bile korku hissederler. Balkondan ya da pencereden aşağı bakamazlar. Bir yerlere tutunma ihtiyaçları olur. Pencerenin yanında oturamazlar. Merdivenin yanında boşluk varsa rahatsız olurlar. Dağın zirvesinden manzaraya bakamazlar. Bu tip ortamlardan kaçınma davranışı gösterirler.

Bu kişilerin meslekleri yükseklik ile ilgili ise sıkıntı çekebilirler.

Yüksek olabileceğini düşünerek yeni yerlere gitmek istemezler. Yüksek yerde evi olan arkadaşlarına gitmezler.

Yükseklik korkusunun derecesi kişiden kişiye göre değişir. Bazı kişiler yüksek binalara çıkarken korku hisseder, bazı kişiler merdivenden çıkarken de korku hissederler.

Yüksekten korkulduğunda baş dönmesi, terleme, titreme, kalp atışında hızlanma, baş ağrısı, gerilme ve kaslarda gerginlik olur.

Bu tip durumlar, korku yaşayan kişilerin yaşamını zorlaştırır ve olumsuz yönde etkiler. Bu yüzden kontrol altına alınması gerekmektedir.

Fark edilir durumda korku varsa psikolojik destek alınmalıdır. Bireyin korkuyu neden yaşadığı ortaya çıkarılmalıdır. Hipnoterapi-psikoterapi ile bireyin yükseklik korkusu oluşmasına sebep olan geçmişindeki olaylar ortaya çıkarılır, anlamlandırılır, telkinler verilir ve çözümlenir.

Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu

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