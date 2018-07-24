Yüzme Korkusunun Nedenleri

Su Korkusu, sıvılardan ve sudan aşırı derecede korkmak demektir.

Sudan korkan birey yüzme denemelerinde; kalp çarpıntısı, kalp sıkışması, nefes daralması, titreme, terleme, uyuşma, karıncalanma ve baş dönmesi gibi fiziksel sorunlar yaşayabilir.

Suya temas etmekten kaçınırlar, denize ve havuza girememe durumu olabilir ve yüzmeyi öğrenemezler.

Yüzme korkusu önceki olumsuz deneyimler yüzünden olabilir. Örneğin; bireyin boğulmaktan son anda kurtulması, bir yakınının kişiyi şaka amaçlı suya atması, kayıktan düşmek, çocukluğunda zorla banyo yaptırılması, boğulmakta olan birine tanık olmasıdır.

Olumsuz yaşantı olmadığı halde de kişi yüzmekten korkabilir. Kişi bir olaya karşı abartılı bir duygu ile tepki gösterirse bu duygu önceden bastırılmış başka bir duruma yönelik olabilir. Bastırılan duygu başka bir olayla yer değiştirmiştir.

Ailede bir kişinin yüzme korkusu varsa kişi onu model alarak da yüzmekten korkabilir.

Su korkusunun temelinde çeşitli düşünceler vardır. Örneğin nefes alamama, sudan çıkamama, su yutma, kurtulma ihtimalinin az olması gibi düşüncelerdir. Birey, tehlike anında kurtulamayacağını düşünür. Bu olumsuz düşünceler kişileri olumsuz yönde etkiler.

Yüzme korkusunu yenmek için bireyin korkmasına neden olan duygu ve düşüncelerin belirlenmesi gerekir.

Hipnoterapi-psikoterapi ile yüzme korkusuna neden olan olaylar, durumlar, duygu ve düşünceler, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak, anlamlandırılır ve çözümlenir. Düşüncelerin ve duyguların değişimi sağlanır.

Uzman Psikolog

Yasemin Aydoğdu