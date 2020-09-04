Yasin İsminin Anlamı Nedir? Yasin Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yasin isminin Kur'an-ı Kerim'de geçmesi sebebiyle birçok kişi tarafından erkek çocukları için tercih edilen isimlerin başında gelir. Klasik tarzda isim seven kişiler için özellikle erkek çocuklarına en çok yakışan isimlerden biri olan Yasin ismini seçer.



Yasin Ne Demek?



Çok eski dönemlerden beri erkek çocukları için tercih edilen isimlerden biri olan Yasin ismi Kur'an-ı Kerim surelerinden bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'in 36. Suresinin başlangıcı olan Yasin kelimesi, erkek çocukları için oldukça fazla kullanılmaya başlamıştır. Yasin kelimesinin genel olarak anlamı ise; ey insan, Ey Seyyid anlamları olarak bilinir.



Yasin İsmi Kur'an’da Geçiyor Mu?



Yasin ismi Kur'an-ı Kerim'in surelerinden bir tanesidir. Bu sebeple bu isim Kuran'ı Kerim'de yer alır. Yasin ismini taşıyan kişiler özgürlüklerine düşkün insanlar olmaktadır. Bu ismi taşıyanlar kural sevmeyen, kendi bildiklerini yapan kişiler olarak bilinir. Genel olarak kendi düşüncelerini kabul eden ve bu yoldan şaşmayan insan özellikleri Yasin isminde barınır.



Yasin isminde ki kişiler lider ruhlu kişilerdir. Yasin ismine sahip kişilerin cesur kişiliğe sahiptir. Bu kişiler sanatsal yönü kuvvetli olan ve sanata meraklı olan kişilerdir. Aynı zamanda Yasin ismini taşıyan erkek çocukları merhametli ve düşünceli bir kişiliğe sahip olurlar. Tutkuları ve sıcak kanlılıkları yüksektir. Ancak bu isme sahip kişiler tutkunu olmadıkları herhangi bir şey de fazla uğraşmaktan sıkılırlar. Bu sebeple başladıkları işi yarıda bırakma gibi özelliklere sahiptir.