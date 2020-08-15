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HaberlerAstroloji Haberleri Yeniaya kadar sabır
15.08.2020 - 00:00 |

Yeniaya kadar sabır

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Yeniaya kadar sabır
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Bu dönemde Merkür çok hızlı ilerlerken, görüşmeler, anlaşmalar ve işle ilgili konularda daha ivedi sonuçlar elde edebiliriz. Ancak 19’undaki yeniaya kadar sabırlı olmak gerekiyor. 20’si civarında bir süredir üzerinde düşündüğümüz konularda yenilikler daha kolay olacak. Bu tarihten itibaren kişisel düzenimizi, işe yönelik konuları ele almak daha faydalı sonuçlar getirebilir. Aslan burcundaki yeniay bize yaşam enerjisi ve kendimize daha çok güven duyabileceğimiz imkanlar sağlıyor. 22’si civarında ortaklı işleri, ilişkilerimizi hızlandırabiliriz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

16 Ağustos Pazar

Bugün sabırlı davranmakta fayda var. Fazla hassaslık içinde olabiliriz.

17 Ağustos Pazartesi

Ay kapanırken aceleci olmamalıyız. Şartları değiştiren haberler alabiliriz.

18 Ağustos Salı

Eksikleri tamamlamak, kimi zaman bitişler, tamamlanmalar içinde olmak daha yararlı olacak.

19 Ağustos Çarşamba

Daha hızlı hareket edebileceğimiz bir gündeyiz. İşle ilgili konuları düzene sokabiliriz.

20 Ağustos Perşembe

Sabah saatlerini daha iyi değerlendirebiliriz. Güzel şeyler yaratmak için imkanlar var.

21 Ağustos Cuma

Günün ilk yarısında bazı sıkışıklıklar yaşanabilir. Karşılıklı konular önem kazanıyor.

22 Ağustos Cumartesi

Bugün ailevi ve bizi duygusal açıdan ilgilendiren konularda daha başarılı olabiliriz. Dengede kalmaya bakalım.

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Bugün

Bugün eve, ailenize yönelik konularda daha girişken davranabilirsiniz. Ancak evde öfke yaratabilecek konulara da dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Yakın çevrenizdekiler, kardeşlerle ilgili konularda bitişler ve yenilikler gündeme gelebilir. Sözlerinizde daha sakin olmaya bakmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni kazançlar yolları yaratmak ve destek bulmak için çaba sarf edebilirsiniz. Alışveriş yapacaksınız daha akılcı hareket etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken sizi duygusal açıdan harekete geçiren konular olabilir. Kişisel konularda başlangıçlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün beklenmedik durumlar ve dikkatsizlik yüzünden bazı huzursuzluklar yaşanabilir. Duygusal alanda daha sabırlı olmaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Hafta sonunda arkadaşlar ve gelecekle ilgili planlar hareketlilik getirmekte. Beklenmedik durumlar da ortaya çıkabilir.Devamını Oku

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Bugün

Ailevi işlerde daha girişken ve cesur olabileceğiniz bir gündesiniz. Önceliklerinizi iyi belirlerseniz daha çok şey yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi yeni insanlar ve çevreler içinde bulabilirsiniz. Uzaklar, yabancılarla ilgili gelişmeler de sizi etkileyebilir.Devamını Oku

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Bugün

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Duygusal alanda biraz daha dengeli ve sabırlı olmaya bakmalısınız. Gereksiz korku ve endişelere kapılmamak gerekiyor.Devamını Oku

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Bugün

Bugün evlilik ve beraberliklerde daha hassas bir gün olabilir. Daha fazla cesarete ihtiyacınız var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün zaman alan işlere özen göstermek ve daha düzgün plan yapmak gerek. Konsantrasyonunuzu bozan durumlar gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Daha yaratıcı ve akıcı koşullar söz konusu. Kişisel alanda ve aşk hayatında daha kolay mutlu olabilirsiniz.Devamını Oku

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