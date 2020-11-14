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14.11.2020 - 02:13 |

Yer Elması Faydaları Nelerdir? Yer Elması Tozu Ve Çiçeği Neye İyi Gelir?

Başak ailesine üye olan ve Kuzey Amerika menşeili yer elması, en sağlıklı besin kaynakları içerisinde yer alır. Patatesle yakından eşleşmiş olan ve kök bir bitki olarak öne çıkan yer elması, insan sağlığı için oldukça önemlidir. Pekii yer elması faydaları nelerdir? Yer elması tozu ve çiçeği neye iyi gelir? İşte bu konuda merak edilenler.

Yer Elması Faydaları Nelerdir? Yer Elması Tozu Ve Çiçeği Neye İyi Gelir?
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Nişasta tadına sahip olan ve koyu bir ten şeklinde rengi bulunan yer elması, aynı zamanda kök bir sebze olarak da bilinmektedir. Görüntüsü de önemli oranda patatese benzeyen bu lezzet, pek çok farklı yerde kullanılır. Özellikle kullanımın dışında sağladığı faydalar ile beraber son dönemlerde oldukça fazla ilgi çekiyor.

Yer Elması Faydaları Nelerdir?

Zengin bir vitamin ve mineral deposu olarak ön plana çıkan yer elması, çiğ ya da pişmiş şekilde tüketme imkanı vermektedir. Özellikle salatalarda yaygın olarak kullanılan bu sebze, sağladığı faydalar ile büyük bir öneme sahiptir.

- Sindirim sorunlarını giderme konusunda yardımcıdır.
- Kolesterolü kontrol altına alır ve dengeler.
- Kan basıncını düşürür ve dengeler.
- Kolon kanserini önleyici bir etkisi vardır.
- Bünyesinde barındırdığı mineraller ve vitaminler sayesinde serbest radikalleri yok eder.
- Antioksidan etkisi vardır ve bununla beraber bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Bağırsakları önemli oranda temizler ve kabızlığı önler.
- Yüksek potasyum ve kalsiyum ile beraber kemikleri güçlendirir.
- Saç ve cilt sağlığına da önemli katkıları bulunur.

Bu ve benzeri özellikleri ile beraber farkı tüketimi yolları üzerinden yer elmasına değerlendirmek mümkün. Sadece sağlığı değil aynı zamanda farklı yiyeceklere kattığı lezzet üzerinden de bir adım öne çıkıyor.

Yer Elması Tozu Neye İyi Gelir?

Yer elması tozu üzerinden de kullanılır ve amaca uygun şekilde değerlendirilir. Özellikle tüketim ile beraber sağlık konusunda önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Özellikle kalp ve damar hastalıklarına karşı iyi gelir.

Damar tıkanıklığını önler ve kan basıncının sağlıklı bir şekilde dengeye gelmesini sağlar. Yüksek oranda vitamin ve mineral kaynağı olduğu için, pek çok bakteri ve dış etmene karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle kalp ritmini dengeleme konusunda oldukça etkilidir. Tabii bunların dışında yer elmasının sağladığı birçok faydayı aynı şekilde yer elması tozu da destekler.

Yer Elması Çiçeği Neye İyi Gelir?

Parlak sarı renkte çiçeklere sahip olan yer elması, bu çiçekler üzerinden de kullanım kapsamında oldukça faydalıdır. Özellikle hem vücut direncini hem de cinsel gücü artırma konusunda oldukça etkilidir. İçermiş olduğu besin değerleri sayesinde kan basıncını dengeler. Anne sütünü artırma konusunda da oldukça etkilidir.

Göğsü yumuşatır ve öksürüğün giderilmesine olanak tanır. Böylece birçok farklı hastalığın daha kolay ve büyümeden atlatılmasına imkan verir. Diğer yandan böbreklerin düzenli bir şekilde çalışması için de oldukça faydalıdır. Cildi güzelleştirir ve daha pürüzsüz, genç ve taze bir görünüm sağlar. Bu gibi özellikleri ile beraber yer elmasının çiçeği, farklı yöntemler üzerinden hazırlanmak suretiyle kullanılabilir.

Yer elması Nasıl Kullanılır?

Yer elması birçok farklı şekilde ve amaç altında kullanılabilmektedir. Özellikle kökü haşlanmak suretiyle yemeği yapılır ve yenir. Suyunu kullanmak suretiyle saçları yıkamak saç diplerini daha güçlü hale gelmesine olanak verir. Lapa halinde vücudun şişkin kısımlarında kullanılabilir. Aynı zamanda toz halinde ya da çiçekleri üzerinden de farklı yöntemler eşliğinde hazırlanmak suretiyle değerlendirmek mümkün.

Yer Elmasının Zararı Var mı?

Yer elması özellikle aşırı şekilde tüketildiği zaman birtakım alerjik reaksiyonlar çıkarabilir. Özellikle demir, magnezyum ve çinko ve lif gibi yapılara karşı hassas olan kişilerin yoğun tüketmemesi gerekir.

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