Yer Fıstığı Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Yer fıstığı çiğ ya da kavrulmuş olarak tüketilebilen bir yiyecektir. Bu bakımdan genellikle çerez olarak satılmaktadır. Ancak bu bitkinin sap ve kabuğunun farklı şekillerde değerlendirilmesi de mümkündür.



Yer Fıstığının İçeriğindeki Besin Değerleri



Yer fıstığı içeriğindeki besin değerleri bakımından oldukça zengin bir bitkidir. Buna göre 1 avuç yer fıstığında; 0.6 gram karbonhidrat, 3.4 gram lif, 10.3 gram protein ve 17.7 gram yağ bulunur. 1 avuç yer fıstığı yaklaşık 40 grama denk gelmektedir.



Yer fıstığı içerisinde; karbonhidrat, protein, lif ve yağ dışında da bazı bileşenler bulunur. Potasyum, kalsiyum ve demir bu bileşenlerin başında yer almaktadır. 40 gram miktarındaki yer fıstığının; 2828 miligramı potasyum, 36.8 miligramı kalsiyum ve 1.8 miligramı da demirdir.



Yer Fıstığı Kaç Kaloridir?



Yer fıstığı yüksek kalorili bir besin maddesidir. Buna göre, 1 avuç yer fıstığı 226.8 kcal değerindeyken; 100 gram yer fıstığı 567 kcal değerine sahiptir. Bu değerler yer fıstığı ezmesi ya da drajesi için bir miktar değişiklik göstermektedir.



Yer Fıstığının Sağlığa Yararları Nelerdir?



Kalori bakımından oldukça yüksek bir değere sahip olan yer fıstığı, insan sağlığı açısından türlü yararlara sahiptir. Buna göre yer fıstığı kandaki kolesterolün düzenlenmesine yardımcı olur. Bunun doğal bir sonucu olarak da safra kesesinde taş oluşma riskini azaltır.



Yer fıstığı içerisinde triptofan isminde bir bileşen bulunur. Bu bileşen mutluluk duygusu üzerinde etkili olan serotonin hormonunun salgılanmasını tetiklemektedir. Dolayısıyla yer fıstığı tüketimi kaybı bozukluğu ve depresyon gibi problemlere karşı da güçlü bir yardımcıdır. Ayrıca, kan akışını hızlandırmakta ve kişinin hafızasını büyük bir oranda güçlendirmektedir. Yer fıstığının içerisinde bulunan yüksek orandaki demir ve kalsiyumla da kanda oksijen taşınmasına yardım edilmektedir. Buna ek olarak sağlıklı kemik gelişimi de desteklenmektedir.