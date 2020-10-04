Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Yer Fıstığı Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?
04.10.2020 - 04:12 |

Yer Fıstığı Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Yer fıstığı, ağırlıklı olarak çerez şeklinde tüketilen ve baklagiller familyasına dahil olan bir besin çeşididir. Peki, yer fıstığının besin değeri ve kalori miktarı nedir? Bu besin kaynağının içerisinde hangi vitaminler bulunur? Yer fıstığı hakkında merak edilen bu soruların cevaplarını sizler için derledik. İşte tüm detaylar.

Yer Fıstığı Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?
ABONE OL

Yer fıstığı çiğ ya da kavrulmuş olarak tüketilebilen bir yiyecektir. Bu bakımdan genellikle çerez olarak satılmaktadır. Ancak bu bitkinin sap ve kabuğunun farklı şekillerde değerlendirilmesi de mümkündür.

Yer Fıstığının İçeriğindeki Besin Değerleri

Yer fıstığı içeriğindeki besin değerleri bakımından oldukça zengin bir bitkidir. Buna göre 1 avuç yer fıstığında; 0.6 gram karbonhidrat, 3.4 gram lif, 10.3 gram protein ve 17.7 gram yağ bulunur. 1 avuç yer fıstığı yaklaşık 40 grama denk gelmektedir.

Yer fıstığı içerisinde; karbonhidrat, protein, lif ve yağ dışında da bazı bileşenler bulunur. Potasyum, kalsiyum ve demir bu bileşenlerin başında yer almaktadır. 40 gram miktarındaki yer fıstığının; 2828 miligramı potasyum, 36.8 miligramı kalsiyum ve 1.8 miligramı da demirdir.

Yer Fıstığı Kaç Kaloridir?

Yer fıstığı yüksek kalorili bir besin maddesidir. Buna göre, 1 avuç yer fıstığı 226.8 kcal değerindeyken; 100 gram yer fıstığı 567 kcal değerine sahiptir. Bu değerler yer fıstığı ezmesi ya da drajesi için bir miktar değişiklik göstermektedir.

Yer Fıstığının Sağlığa Yararları Nelerdir?

Kalori bakımından oldukça yüksek bir değere sahip olan yer fıstığı, insan sağlığı açısından türlü yararlara sahiptir. Buna göre yer fıstığı kandaki kolesterolün düzenlenmesine yardımcı olur. Bunun doğal bir sonucu olarak da safra kesesinde taş oluşma riskini azaltır.

Yer fıstığı içerisinde triptofan isminde bir bileşen bulunur. Bu bileşen mutluluk duygusu üzerinde etkili olan serotonin hormonunun salgılanmasını tetiklemektedir. Dolayısıyla yer fıstığı tüketimi kaybı bozukluğu ve depresyon gibi problemlere karşı da güçlü bir yardımcıdır. Ayrıca, kan akışını hızlandırmakta ve kişinin hafızasını büyük bir oranda güçlendirmektedir. Yer fıstığının içerisinde bulunan yüksek orandaki demir ve kalsiyumla da kanda oksijen taşınmasına yardım edilmektedir. Buna ek olarak sağlıklı kemik gelişimi de desteklenmektedir.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Paranızı daha iyi değerlendirmenin yolunu bulmalısınız. Bugün daha fazla desteğe ihtiyacınız olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay bugün burcunuzda ilerlerken, kişisel işlerinize daha çok ilgilenebilirsiniz. Yeni adımlar ve girişimler başarılı sonuçlar getirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bazı kararsızlıklar ya da etkilenmeler içinde olabilirsiniz. Karşılıklı konularda daha hassas olabileceğiniz koşullar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün oldukça çalışkan ve hareketli olabileceğiniz bir gündesiniz. Aynı zamanda arkadaşlarla, gruplarla bir arada olmak da güzel.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sorumluluklarınız daha fazla olabilir. Aynı zamanda ailenize yönelik gelişmeler de mümkün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay bugün Boğa burcunda ilerliyor. Bugün kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz fırsatlar içindesiniz. Genel olarak şans sizin yanınızda ve yolculuklar içinde de olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay Boğa’da güvensizlik yaratabilecek konular getirebilir. Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi meşgul eden işler, detaylar olabilir. Gününüzü daha iyi organize etmeye bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcı işler içinde olabilir ve kendinizi daha tatmin olmuş bulabilirsiniz. Sevdiklerinizle, çocuklarla ilgili uğraşlar da keyif getirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay Boğa burcunda iken kendi iç dünyanıza ve ihtiyaçlarına daha çok yönelebilirsiniz. Ayrıca evde ve evle ilgili uğraşlar da gündeminize gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi daha iddialı hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Yine de sakin kalmalısınız. Dışadönük uğraşlar içinde uygun koşullar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evle ilgilenmek ya da evde uğraşılar için meşgul bir gündesiniz. Başkalarına cömertçe davranabilirsiniz. Ancak tartışmalardan da uzak kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kısa görüşmeler, konuşmalar açısından güzel imkanlar var. Yeni yerler ziyaret etmek keyifli olabilir. Düşüncelerinizde olumlu olmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Murat ATİLA
Murat ATİLAKaliteli Zaman Önerileri
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluEkim ayında dikkat çeken temalar
Dr. Fzt. Mehmet Ünal
Dr. Fzt. Mehmet ÜnalTemporomandibular eklem
Cevher Soydan
Cevher SoydanKoç dolunayından en çok etkilenecek burçlar
Adil Yıldırım
Adil YıldırımBir erkek görüşmeden neden kaçar?
Ayşegül Kartal
Ayşegül KartalAşk bedende küçülür mü?
Op. Dr. Oytun İdil
Op. Dr. Oytun İdilKadınların estetik yanılgıları
Yaşam Koçu ve Karma Astrolog Duygu Giray
Yaşam Koçu ve Karma Astrolog Duygu Giray2 Ekim dolunayı: ARINIYORUZ
Pınar Karahan
Pınar KarahanÇevirmen aranıyor
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa2 Ekim Koç dolunayı: Burçlara etkileri
En Çok İzlenen Videolar
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?
Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yer Fıstığı Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Yer Fıstığı Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Mercimek Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Mercimek Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Yulaf Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Yulaf Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Salatalık Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Salatalık Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Sıradaki Haber