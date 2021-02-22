Yetişkinlerde Ateş Kaç Olmalı? Yetişkinlerde Ateş Düşürme Yöntemleri Nelerdir?

Ateşin ölçüldüğü yere göre de değişiklik gösterebilir. Normal vücut ısısı gün içinde değişiklik gösterir. Öğlenden sonra ve akşamüstü vücut ısısı en üst seviyeye ulaşır. Ama sabaha karşı vücut ısısında düşüş olur. Gün içinde vücut ısısı 1 derece değişiklik gösterir.

Yetişkinlerde Ateş Düşürme Yöntemleri Nelerdir?

Ateş bir hastalık değil, bir hastalık belirtisi olarak genellikle ortaya çıkar. Enfeksiyon durumlarında enfeksiyon tedavisi yapıldığı için öncelikle ateş kendiliğinden düşer. Ama ateşin organ hasarına ya da nöbete neden olmaması için bir an önce düşülmesi gerekir. Hafif ateş durumunda iyi beslenme, doğru egzersiz ve düzenli uyku bağışıklık sisteminin daha güçlü bir şekilde savaşmasına yardımcı olur ve vücut ısısının dengelenmesini sağlar.

Yüksek ateşin düşürülmesi için bol miktarda sıvı alınması çok önemlidir. Mideyi yormayacak kemik suyu, meyve suyu, çorba, su gibi yiyecekler kalori alımına yardımcı olur. Yetişkinler, ılık bir banyo yaparak ve oda ısısını düşürerek kısa bir sürede yüksek ateşi düşürebilirler. 38 dereceye kadar olan ateş, hafif ateş olarak değerlendirilir. 39 üzeri olan ateş yüksek ateş olarak kategorize edilir.

Ateşin Nedenleri Nelerdir?

Normal şartlarda enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkan yüksek ateş, 1 ila 3 gün içinde kendiliğinden düşer. Ama devam eden ve tekrar eden yüksek ateş, başka hastalıkların da habercisi olabilir. Yetişkinlerde görülen yüksek ateşin başlıca sebepleri;

Enflamasyon (örneğin romatoid artrit),

Sıcak çarpması ya da güneş yanığı,

Mantar enfeksiyonları,

Solunum yolu enfeksiyonları,

Bakteriyel ya da viral enfeksiyonlar (kulak, cilt, akciğer, boğaz, böbrek, mesane vb.),

Enflamasyon (örneğin romatoid artrit),

Böcek, sinek sokmalarına bağlı enfeksiyonlar (Lyme, kırım kongo kanamalı ateşi, sıtma vb.) gösterilebilir.

Ateşin Belirtileri Nelerdir?

Ateşi yükselen kişilerde en çok görülen belirtiler üşüme ve titremedir. Perifer damarlarda daralma sonucu el ve ayaklarda üşüme meydana gelir. Kasların kasılmasına bağlı olarak seğirme meydana gelir. En sık görülen ateş yükselme belirtileri;

Titreme

Üşüme

Kalp atışlarında hızlanma

Kas ağrısı

Baş ağrısı

Terleme

Acı hassasiyetinin artması

Halsizlik ve yorgunluk

Konsantrasyon bozukluğu