YKS’de tercih süresi sona eriyor, kararsızlar ne yapmalı?

Üniversite adaylarının geleceğini belirleyen önemli dönüm noktalarından biri olan YKS sürecinde sona gelindi. Milyonlarca aday için 6 Ağustos’ta başlayan resmi tercih süresi, 14 Ağustos Cuma günü dolacak. Tercihlerini son güne bırakan kararsız adaylar için uzmanlar, sayısal ve eşit ağırlıkta yığılmalar oluştuğu için başarı sırasının yarısı kadar üst, sonrasında kendi aralığı ve başarı sırasının yarı üstü kadar alt tercih yapmalarını tavsiye ediyor.

“Kararsız adayların kariyer testi çözmesinde fayda var”

Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, tercihlerin bitmesine son iki gün kala hala tercih yapmamış öğrencilerin son iki günde dikkat etmesi gereken noktalara dikkat çekti:

“Tercihler 14 Ağustos 23.59 itibariyle bitiyor. Eğer hala kararsız olan adaylar varsa, akıllarında hala belirli bir bölüm yoksa kariyer testini çözmelerinde fayda var. Üsküdar Üniversitesi resmi web sitesinden bu teste ulaşabilirler. Kariyer testini çözdükten sonra oradan kendilerine uygun bir alan bulabilirler ve tercih listelerinde bu alanlara da yer verebilirler. Veya hala devam eden tercih ve tanıtım günlerine katılıp, yüz yüze veya online olarak düşündükleri, olabilecek olan alanlar üzerinden bilgi alabilirler. Bu son iki günde mutlaka bir karar vermeliler. Hiçbir şey yapamaz durumda olanlar da en azından üniversitelerin web sitelerini ziyaret etsinler. Hangi bölümler var? Ders içerikleri neler? Bölümün özellikleri neler? Bölümden mezun olanlar neler yapıyor? En azından bunlara mutlaka yapsınlar.”

“Tercihlerde acele etmeyin ama son güne de bırakmayın”

Adayların tercih listesini oluştururken acele etmemesini ancak son güne bırakmamaya da özen göstermeleri konusunda uyarıda bulunan Ece Tözeniş, “Son anlara bırakılan tercihlerde sistem kaynaklı bazı problemler yaşanabiliyor. Bu problemler de öğrenciyi ister istemez kaygılandırıyor. Böyle bir kaygıya düşmemek için de tercihleri son dakikaya bırakmamak gerekiyor. Hala tercih yapmamış öğrencilere ise başarı sırasına göre tercih yaptığımızı hatırlatmak istiyorum. Başarı sırasının yarısı kadar üst tercih, sonrasında kendi aralığı ve başarı sırasının yarı üstü kadar alt tercih yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu sene özellikle sayısal ve eşit ağırlıkta yığılmalar oluşmakta. Ne kadar geniş aralıkta tercih yapılırsa o kadar sağlıklı olur” diye konuştu.

“İstemediğiniz bölüme veya üniversiteye tercih listenizde yer vermeyin!”

Tözeniş, tercihlerini tamamlayan öğrencilerin son kontrollerini kendilerinden emin bir şekilde yapmaları gerektiğini, istemedikleri hiçbir bölüme veya üniversiteye tercih listelerinde yer vermemeleri gerektiğini vurgulayarak “Tercih formunu ÖSYM’ye göndermeden önce kendilerine şu soruları sormaları gerekiyor: Tercih listemde yer verdiğim tüm bölümlerde okursam mutlu olur muyum? Bu listede hangi tercihim gelirse gelsin memnun olup gidip okuyacak mıyım? Bunlara bakmaları gerekiyor” diye konuştu.

“Özel koşul ve açıklamaları mutlaka okuyun”

İkinci olarak da adaylara tercihlerini göndermeden önce özel koşullar ve açıklamalara bakmalarını kesinlikle tavsiye ettiğini ifade eden Ece Tözeniş, “Her bölüm için mutlaka özel koşullar ve açıklamaları okusunlar çünkü orada bazen gözden kaçan detaylar olabiliyor. Bazı bölümlerde kilo, yaş ya da özel sağlık koşulları olabiliyor. Adayların bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor çünkü yerleştikleri zaman eğer bu özel koşulları sağlayamıyorlarsa maalesef kayıt olma şanslarını kaybediyorlar. Üçüncü olarak özellikle şehir dışında okuyacaklarsa bazı üniversitelerde okuyacakları bölüm şehrin farklı bir yerinde olabiliyor. O yüzden özel koşulları kontrol etmek çok kritik. Şu anda adaylar neresi olursa olsun giderim gözüyle bakıyorlar ama yerleştikten sonra gitmek istemeyebiliyorlar. Ama yerleştikten sonra ister kayıt yaptırsınlar ister yaptırmasınlar bir sonraki yıl ortaöğretim başarı puanları yarı yarıya düşüyor ve bu da maalesef öğrenci için bir kayıp oluşturuyor” şeklinde konuştu.

“Mezuna kalmak, tercih yapmak kadar hassas düşünülmesi gereken bir karar”

Sonuçların açıklanmasının ardından pek çok öğrencinin mezuna kalmayı düşündüğünü fakat bu kararın çok iyi düşünülmesi gereken bir karar olduğuna dikkat çeken Tözeniş, “Mezuna kalmayı öğrencinin çok iyi düşünmesi gerekiyor çünkü bir okulun olması, bir şeyler yapıyor olabilmek öğrenciyi disipline eden bir durum. Öğrenci, okulda olduğu zaman okula gitme saatini, çalışma saatini ona göre ayarlıyor ama mezuna kaldığı andan itibaren okul olmadığı için zaman yönetimini çok iyi yapabilmesi lazım. Zamanı verimli olarak kullanması ve yaptığı planlamadan asla vazgeçmemesi lazım. Bunları yapabilecekse, kendine güveniyorsa mezuna kalınabilir. Tabi eğer gerçekten net bir hedefi varsa ve onun dışında hiçbir şey istemiyorsa mezuna kalmak değerlendirilebilir. Bütün alternatifleri gözden geçirdiyse, yapılabilecek şeyler varsa o alternatifleri değerlendirmesini öneririm çünkü seneye ne olacağını bilmiyoruz. Bu sene pandemi var, devam ediyor. Bu yüzden önümüzdeki süreci de göremiyoruz, belirsizlik var. O yüzden mezuna kalmayı da tercih yaparken gösterdiğimiz hassasiyet kadar iyi düşünmeleri gerekiyor” dedi.