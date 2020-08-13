Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRuh Sağlığı Haberleri YKS’de tercih süresi sona eriyor, kararsızlar ne yapmalı?
13.08.2020 - 11:09 |

YKS’de tercih süresi sona eriyor, kararsızlar ne yapmalı?

Üniversite adayları için resmi tercih süreci, 14 Ağustos 2020 Cuma günü 23:59’da sona eriyor. Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, resmi tercih süresinin tamamlanmasına günler kala hala bölüm tercihi yapmakta zorluk çeken ve kararsız kalan adaylar için önemli tavsiyelerde bulundu.

YKS’de tercih süresi sona eriyor, kararsızlar ne yapmalı?
ABONE OL

Üniversite adaylarının geleceğini belirleyen önemli dönüm noktalarından biri olan YKS sürecinde sona gelindi. Milyonlarca aday için 6 Ağustos’ta başlayan resmi tercih süresi, 14 Ağustos Cuma günü dolacak. Tercihlerini son güne bırakan kararsız adaylar için uzmanlar, sayısal ve eşit ağırlıkta yığılmalar oluştuğu için başarı sırasının yarısı kadar üst, sonrasında kendi aralığı ve başarı sırasının yarı üstü kadar alt tercih yapmalarını tavsiye ediyor.

“Kararsız adayların kariyer testi çözmesinde fayda var”

Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, tercihlerin bitmesine son iki gün kala hala tercih yapmamış öğrencilerin son iki günde dikkat etmesi gereken noktalara dikkat çekti:

“Tercihler 14 Ağustos 23.59 itibariyle bitiyor. Eğer hala kararsız olan adaylar varsa, akıllarında hala belirli bir bölüm yoksa kariyer testini çözmelerinde fayda var. Üsküdar Üniversitesi resmi web sitesinden bu teste ulaşabilirler. Kariyer testini çözdükten sonra oradan kendilerine uygun bir alan bulabilirler ve tercih listelerinde bu alanlara da yer verebilirler. Veya hala devam eden tercih ve tanıtım günlerine katılıp, yüz yüze veya online olarak düşündükleri, olabilecek olan alanlar üzerinden bilgi alabilirler. Bu son iki günde mutlaka bir karar vermeliler. Hiçbir şey yapamaz durumda olanlar da en azından üniversitelerin web sitelerini ziyaret etsinler. Hangi bölümler var? Ders içerikleri neler? Bölümün özellikleri neler? Bölümden mezun olanlar neler yapıyor? En azından bunlara mutlaka yapsınlar.”

“Tercihlerde acele etmeyin ama son güne de bırakmayın”

Adayların tercih listesini oluştururken acele etmemesini ancak son güne bırakmamaya da özen göstermeleri konusunda uyarıda bulunan Ece Tözeniş, “Son anlara bırakılan tercihlerde sistem kaynaklı bazı problemler yaşanabiliyor. Bu problemler de öğrenciyi ister istemez kaygılandırıyor. Böyle bir kaygıya düşmemek için de tercihleri son dakikaya bırakmamak gerekiyor. Hala tercih yapmamış öğrencilere ise başarı sırasına göre tercih yaptığımızı hatırlatmak istiyorum. Başarı sırasının yarısı kadar üst tercih, sonrasında kendi aralığı ve başarı sırasının yarı üstü kadar alt tercih yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu sene özellikle sayısal ve eşit ağırlıkta yığılmalar oluşmakta. Ne kadar geniş aralıkta tercih yapılırsa o kadar sağlıklı olur” diye konuştu.

“İstemediğiniz bölüme veya üniversiteye tercih listenizde yer vermeyin!”

Tözeniş, tercihlerini tamamlayan öğrencilerin son kontrollerini kendilerinden emin bir şekilde yapmaları gerektiğini, istemedikleri hiçbir bölüme veya üniversiteye tercih listelerinde yer vermemeleri gerektiğini vurgulayarak “Tercih formunu ÖSYM’ye göndermeden önce kendilerine şu soruları sormaları gerekiyor: Tercih listemde yer verdiğim tüm bölümlerde okursam mutlu olur muyum? Bu listede hangi tercihim gelirse gelsin memnun olup gidip okuyacak mıyım? Bunlara bakmaları gerekiyor” diye konuştu.

“Özel koşul ve açıklamaları mutlaka okuyun”

İkinci olarak da adaylara tercihlerini göndermeden önce özel koşullar ve açıklamalara bakmalarını kesinlikle tavsiye ettiğini ifade eden Ece Tözeniş, “Her bölüm için mutlaka özel koşullar ve açıklamaları okusunlar çünkü orada bazen gözden kaçan detaylar olabiliyor. Bazı bölümlerde kilo, yaş ya da özel sağlık koşulları olabiliyor. Adayların bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor çünkü yerleştikleri zaman eğer bu özel koşulları sağlayamıyorlarsa maalesef kayıt olma şanslarını kaybediyorlar. Üçüncü olarak özellikle şehir dışında okuyacaklarsa bazı üniversitelerde okuyacakları bölüm şehrin farklı bir yerinde olabiliyor. O yüzden özel koşulları kontrol etmek çok kritik. Şu anda adaylar neresi olursa olsun giderim gözüyle bakıyorlar ama yerleştikten sonra gitmek istemeyebiliyorlar. Ama yerleştikten sonra ister kayıt yaptırsınlar ister yaptırmasınlar bir sonraki yıl ortaöğretim başarı puanları yarı yarıya düşüyor ve bu da maalesef öğrenci için bir kayıp oluşturuyor” şeklinde konuştu.

“Mezuna kalmak, tercih yapmak kadar hassas düşünülmesi gereken bir karar”

Sonuçların açıklanmasının ardından pek çok öğrencinin mezuna kalmayı düşündüğünü fakat bu kararın çok iyi düşünülmesi gereken bir karar olduğuna dikkat çeken Tözeniş, “Mezuna kalmayı öğrencinin çok iyi düşünmesi gerekiyor çünkü bir okulun olması, bir şeyler yapıyor olabilmek öğrenciyi disipline eden bir durum. Öğrenci, okulda olduğu zaman okula gitme saatini, çalışma saatini ona göre ayarlıyor ama mezuna kaldığı andan itibaren okul olmadığı için zaman yönetimini çok iyi yapabilmesi lazım. Zamanı verimli olarak kullanması ve yaptığı planlamadan asla vazgeçmemesi lazım. Bunları yapabilecekse, kendine güveniyorsa mezuna kalınabilir. Tabi eğer gerçekten net bir hedefi varsa ve onun dışında hiçbir şey istemiyorsa mezuna kalmak değerlendirilebilir. Bütün alternatifleri gözden geçirdiyse, yapılabilecek şeyler varsa o alternatifleri değerlendirmesini öneririm çünkü seneye ne olacağını bilmiyoruz. Bu sene pandemi var, devam ediyor. Bu yüzden önümüzdeki süreci de göremiyoruz, belirsizlik var. O yüzden mezuna kalmayı da tercih yaparken gösterdiğimiz hassasiyet kadar iyi düşünmeleri gerekiyor” dedi.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yakın çevrenizde gelişen olaylar gündeminizi etkileyebilir. Zihinsel mücadele gerektiren konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Öğle saatlerinde ilgilendiğiniz işlerinizde hata yapma riskiniz artabilir, dikkatli olmanızda fayda var. Bazı konularda elinizde olmayan nedenlerden dolayı bitişler olabilir. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili elinizde olmayan nedenlerden sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Gizli kalmış konular gündeminizi meşgul edebilir. Öğle saatlerinde uğraştığınız işlerle ilgili net kararlar alamayabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili mücadele etmeniz gereken konular meydana gelebilir. Gün içinde alacağınız destekleri iyi değerlendirin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için mücadele vereceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü elden bırakmayın. Öğle saatlerinde daha az risk taşıyan olaylara yönelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün uğraştığınız konularda bilemediğiniz nedenlerden dolayı sonlanmalar olabilir. Üzerinde uzun zamandır çalıştığınız olaylarda çözülme meydana gelebilir. Bu durum kendi iç dünyanıza çekilmenize neden olabilir. Öğle saatlerinde olaylar daha bulanık hale gelebilir.  Zorlandığınız konularda mücadele etmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentileriniz de gizli kalmış olaylardan dolayı sıkışmalar meydana gelebilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizi sonlandırmak zorunda kalabilirsiniz. Uğraştığınız işler öğle saatlerinde dağınıklık yaşayabilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenmek ve kafanızı dağıtmak isteyebilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda çözülmeler yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız konularla ilgili feragat edebilirsiniz. Zorlanmalar yaşayacağınız konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Üstlerinizle mücadele içine girebilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar var. İşlerinizde risk almak için uygun bir gün olmayabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendi iç dünyanızda yeni ufuklara açılabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek için hevesli bir gündesiniz. Uğraştığınız konularla ilgili bitişler ve sonlanmalar olabilir. Yaşadığınız olaylarla ilgili zorlanacağınız konular ön plana çıkabilir. Korku hissettiğiniz konularla yüzleşebilirsiniz. Sabırlı olmanız gereken zamanlar içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para konularıyla ilgileneceğiniz zamanlar içindesiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar sizi rahatsız edebilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizde bitişler meydana gelebilir. Feragat etmeniz gereken konular oluşabilir. Gün içinde akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizle ilgili bitişler meydana gelebilir. Eşinizle ilgili konularda sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Öğle saatlerinde uğraştığınız işlerde hata yapma olasılığınız yüksek, dikkat göstermenizde fayda var. Gün içinde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı daha özenli davranmanız gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla mücadele gerektiren durumlar yaşayabilirsiniz. Gün içinde sizi yoran yıpratan konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Öğle saatlerinde dağıldığınızı hissedebilirsiniz. Sorumluluklarınızın üstesinden gelmekte zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi ifade edeceğiniz işlere yönlenebilirsiniz. Bu konularda mücadele vereceğiniz zamanlar var. Uğraştığınız konularda bitişler olabilir.  Bu durum sizi kabullenmeye itebilir. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailenizle ilgili gizli kalmış konular gündeminizi meşgul edebilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Bu durum kendi iç dünyanıza dönmenize neden olabilir. Öğle saatinde yaşayacağınız dalgınlık sizi hatalara itebilir. Evinizle ilgili mücadele edeceğiniz durumlar sizi zorlayabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Aylin Çetinkaya
Aylin ÇetinkayaYazın cilt bakımına dikkat
Op Dr Caner Kaçmaz
Op Dr Caner KaçmazCerrahisiz gençleşme
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalKabızlık ve bütüncül yaklaşım
Betül Yergök
Betül Yergökİnsanlar seni nasıl tanıyor?
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaSağlıklı bir cilt için nasıl beslenmeliyiz?
Alp Türkalp
Alp TürkalpKoronavirüs sürecinde diyaliz
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşAğustos ayı bahçe bakımı
Uzman Diyetisyen Emel Yılmaz
Uzman Diyetisyen Emel YılmazGıda katkı maddeleri
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşYoğurtlu semizotu salatasıyla kırmızı erik dolması tarifi
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkEğri burun estetiği
En Çok İzlenen Videolar
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?
Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?
Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?
Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pandemide psikolojimizi nasıl rahatlatırız?

Pandemide psikolojimizi nasıl rahatlatırız?

Yutkunmayı çileye döndürüyor! Boğazda kaşıntı, kuruluk, ağrı...

Yutkunmayı çileye döndürüyor! Boğazda kaşıntı, kuruluk, ağrı...

Bu hafta nasıl geçecek? 16-22 Ağustos

Bu hafta nasıl geçecek? 16-22 Ağustos

İstanbul Moda Haftası'nın 15. sezon tarihleri açıklandı

İstanbul Moda Haftası'nın 15. sezon tarihleri açıklandı

Sıradaki Haber