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29.01.2021 - 12:36 |

YKS'ye hazırlanırken evde verimli çalışmak için 5 taktik

İyi bir üniversiteye girmek için milyonlarca adayın yarışacağı 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı(2021-YKS) 26-27 Haziran’da yapılacak. Ailelerin beklentisi öğrencinin derslerine çok çalışıp başarılı olmaları yönünde. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle öğrenciler online ortamda eğitim hayatlarına devam etmek zorunda kaldılar. Hal böyle olunca öğrencilerin sınava hazırlanma süreçleri de zorlu hale geldi. Doç.Dr. Engin Şahin, pandemi döneminde evde verimli ders çalışmayı kolaylaştıracak 5 çalışma taktiği verdi

YKS'ye hazırlanırken evde verimli çalışmak için 5 taktik
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Doç.Dr. Engin Şahin "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de eğitim alanında yeni düzenlemeler gerçekleştirildi. İçinde bulunduğumuz ‘pandemi’ dönemi nedeniyle ve online eğitim aşamasında da sınavlar öğrenciler için önemini koruyor. Bu özel dönem dolayısıyla eğitim-öğretim görmekte olan ve sınavlara hazırlanan öğrencilerle entegreli çeşitli programlar yapmak doğru olacaktır. Elbette ki üniversiteye hazırlanmak ekstra özen isteyen bir süreçtir. Öğrencilerin ders çalışırken bilmesi gereken önemli noktalardan biri de verimli bir şekilde nasıl ders çalışılacağı konusu. Çünkü saatlerce odaya ya da kütüphaneye kapanmak her zaman nitelikli bir şekilde ders çalışıldığını göstermez" dedi.

Doç.Dr. Engin Şahin, başarının sırrını 5 adımda şöyle sıraladı:

1-Ders çalışma programı hazırlayın

Ders çalışmak için plan/program yapmak biraz klişe gelebilir ama başarılı olmak istiyorsanız uyabileceğiniz bir program hazırlamalısınız. Bu program elbette size özel olmalı, sonuçta neyi yapıp neyi yapmayacağınızı en iyi siz bilirsiniz. Sınav gününe henüz bu kadar vakit varken oturup kendinize güzel bir zaman çizelgesi çizin. Bu zaman çizelgesine hangi derse ne kadar zaman ayıracağınızı ya da günde kaç saat konu tekrarı, kaç saat soru çözümü yapacağınızı not edin. 

2-Ders çalışacağınız ortamı düzenleyin

Ders çalışacağınız ortamın atmosferi, başarınızı dolaylı yoldan da olsa etkiliyor. Çünkü siz çoğu zaman fark etmeseniz de çalışma masanızın düzeni ya da odanızın dağınıklığı dikkat konusunda sizi manipüle ediyor. Örneğin, çalışma ortamınız çok karışıksa dikkatinizin, masanın üstüne yığılmış olan kitaplara ya da başka nesnelere kayması hiç şaşırtıcı olmaz. Bu nedenle ders çalışırken çevrenizi derli toplu tutmaya özen gösterebilirsiniz. 

3-Not tutmayı ihmal etmeyin

Herkesin ders çalışma yöntemi elbette birbirinden farklıdır. Online eğitim de olsa not tutma, okuduğunuz ve dinlediğiniz konuların aklınızda kalması için son derece iyi bir yöntem. Sadece ders esnasında tuttuğunuz notlar yeterli olmayabilir. Bu nedenle konu tekrarı yaparken ya da soru çözerken önemli noktaları minik kağıtlara yazabilir ve bu kağıtları aklınıza takıldıkça bakmak için kolay ulaşabileceğiniz bir yere yapıştırabilirsiniz. 

4-Mola zamanlarını iyi ayarlayın

Aralıksız ders çalışmak çok zorlayıcı ve yorucu olabilir. Bu nedenle bir süre sonra ister istemez performansınız düşer ve çalıştığınız müddetçe bir şey anlayamaz duruma gelebilirsiniz. Bu nedenle mola zamanlarınızı dersten çok kopmayacak ama size de nefes aldıracak şekilde ayarlamanızı öneriyoruz. Hatta online ders sürelerini baz alarak, ders çalışırken örneğin 45 dakikada bir 15 dakikalık aralar verebilirsiniz. 

5-Kendinizi motive edin

Ders çalışma isteğiniz her zaman aynı kalmayacaktır, bu çok normal. Özellikle kendinizi yorgun ya da üzgün hissettiğinizde ders çalışmanız bir hayli zorlaşır. Ama belli noktalara dikkat ederek bu durumun üstesinden gelebilirsiniz.

 

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