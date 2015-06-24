AÇIK BÜFE İLE ZAYIFLAMAK MÜMKÜN

Yaz demek, tatil demek, tatil demek, keyif demektir. Yaz aylarında yeme düzenimiz neredeyse tamamıyla değişiyor ve günlerin uzaması da öğün saatlerinin farklılaşmasına neden oluyor.

Tatilin %90’ını genel olarak yiyecekler oluşturuyor, aile ve arkadaşlarla geçirilen keyifli saatler, ne kadar ve ne zaman yemek yediğinizi unutmanıza neden olabilir.Tatilde de olsak dengelemeyi öğrenmeliyiz,sapmalar yapabiliriz ama önemli olan en kısa sürede doğru rotaya dönmektir ve mottomuz ‘sağlıklı beslenerek hayattan keyif almak’ olmalıdır.

Açık Büfe ile Zayıflamak Mümkün

Açık büfe de nasıl diyet yapılabilir diye düşünüyor olabilirsiniz ancak doğru seçimlerle açık büfe ile kiloyu korumak ve hatta zayıflamak mümkün. İşin sırrı; neyi, ne kadar, ne ile, ne zaman tüketeceğimizi biliyor olmakta. "Nasıl olsa tatildeyim" diyerek geç kalkıp, öğün atlamak yapılacak en büyük yanlıştır. Metabolizmanızın hızlı çalışmasına destek olmak istiyorsanız tatilde miskinliği bırakıp erken kalkmaya ve kalktıktan sonraki bir saat içerisinde de kahvaltı yapıyor olmak çok önemli. Kahvaltılarınız için iki küçük tabak kullanmanızı öneririm; ilk tabağa peynir çeşitlerinden 1-2 dilim, 5 adet siyah ve yeşil zeytin veya 3 tam ceviz veya 1/4 avokado, 1-2 ince dilim tam buğday veya çavdar ekmeği alıp, tabağınızın geri kalan kısmını meyve ile zenginleştirin. İkinci tabağa ise bol miktarda domates, salatalık, maydanoz, roka, dereotu, kırmızı veya yeşil biber ile doldurun. İçecek olarak siyah çay, yeşil çay, beyaz çay veya kafeini azaltılmış az sütlü kahveyi tercih edebilirsiniz. Taze sıkılmış meyve suyu kalori ve şeker oranı çok yüksek olduğu için tercih etmek istendiğinde 1 çay bardağı olarak yada sulandırılarak tüketilmelidir.

Açık Büfeye İkinci Defa Uğramayın

Açık büfeler her zaman cezbedici olmuştur.Öğle ve Akşam yemekleri için tabağınızı gözünüzle dörde bölün.Zeytinyağlılar, kızartmalar, börekler, çorba çeşitleri, ızgara çeşitleri, şarküteriler, tatlılar, seçenek çok. Orta boy servis tabağınızı alıp ve gözünüzle dört eşit parçaya böldüğünüz tabağınızın bir kısmına zeytinyağlı sebze yemeği, diğer çeyreğine ızgara tavuk, balık, köfte veya et sote, üçüncü bölüme yoğurt, geri kalan kısma 2-3 yemek kaşığı bulgur/makarna/pilav/karabuğday/kinoa ya da tam buğday veya çavdar ekmeğinden 1 dilim ekleyin. Derin bir salata tabağı alıp yeşilliklerle doldurun üzerine de 1 tatlı kaşığı yağ ve limon ekleyin.

Tatlı mı? Çorba ve salata gibi hafif bir öğün yapıyorsanız neden olmasın? Seçimlerinizde sütlü tatlı, sorbe ya da dondurmaya yönelin. Akşam yemeği sonrası (her gün olmaması önerilir) meyve yemek yerine tercihinizi 1-2 kadeh şaraptan yana kullanabilirsiniz. Öğünler sonrasında da en az 20-30 dakika yürüyüş yapmayı unutmayın.

'Her şey dahil' sisteminde olan bir oteldeyseniz, ikindi vakti gözleme, pizza gibi yüksek karbonhidratlı yiyecekler ya da gece çorbalarına dokunmamanızı öneririm.

Sahil Kenarında

Keyifli bir tatilin başındasınız, hatta tüm yazınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte geçireceksiniz. Evde yemekleriniz kontrol altında, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyor ve yüzerek formunuzu koruyorsunuz. Peki, sahil kenarındayken doğru beslendiğinize emin misiniz?

Plaj çantamda ne olmalı?

Plaj çantanızda; meyve, ayran, kefir, grisini, peynir, konserve ton balığı, fındık, badem, ceviz gibi kuru yemişler ile kuru kayısı, hurma gibi kuru meyveler olabilir yanında soğuk çay (şekersiz) bulundurabilirsiniz. Koşullar uygun ise, beyaz peynir ve domatesle yapılmış sandviç de olabilir. Çünkü sıcakta her yiyeceğin taşınması doğru olmaz. Plaja yakın yerlerde tost + ayran veya salata + ızgara gibi seçimler de yapabilirsiniz. Hızlı ve pratik olarak ulaşabileceğiniz yiyecekler olan; gözleme, makarna, pizza, hamburger ve kızarmış patates tüketiminde dikkatli olmalısınız.

Öğle yemeğinde plajda gözleme keyfi yapacaksanız sabah ekmeğini daha az tüketin ve öğleden sonra sadece meyve yiyin akşama ise, ızgara + salata ve sebze ile günü dengelemeye çalışın.

Plajda Kaçamakların Bedeli;

Patates Kızartması (orta boy) 2,5 dilim ekmek + 2,5 tatlı kaşığı yağ

4 yemek kaşığı kısır 2 dilim ekmek + 2 tatlı kaşığı yağ

1 koçan haşlanmış mısır 2 dilim ekmek

1 dilim kek 2 dilim ekmek + 1 meyve + 1 tatlı kaşığı yağ

3 top dondurma 1 dilim ekmek+ 1 bardak süt+1 porsiyon meyveye

eşdeğerdir.

Uzman Diyetisyen Gamze Şanlı Ak

Moso Diyet ve Beslenme Danışmanlığı

Web;www.gamzesanliak.com.tr

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