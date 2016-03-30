SOSYAL ÇEVRE KİLO ALDIRIYOR

Sosyal çevremiz kilo almada oldukça önemli rol oynuyor. Yaptığımız yemek hatalarında, sosyal çevrenin çok büyük etkisi olduğu kanıtlandı. Arkadaş grubumuzla beraber yemek yediğimizde, besin tüketim miktarlarımızın ciddi oranda arttığı görülüyor. En çarpıcı sonuç ise arkadaşınız kilolu ise sizinde kilolu olma ihtimaliniz %57 ve bu kişi çok yakın arkadaşınız ise bu oran %171 oranında artış gösteriyor.

Sosyal yaşamımız, bize bazı durumlarda kocaman bir göbek ve pantolonumuzun yanından taşan simitler vaad edebiliyor. Günümüzde sosyal yaşam tanımı da değişiklik göstermeye başladı; sinemaya, tiyatroya, sergiye veya seyahate gitmek yerine çoğu zaman arkadaşlarımızla dışarı da buluşup yemek yemeği tercih ediyoruz.

Bu buluşmalarda, kilo almamak veya kilo kontrolü için yapılacak en önemli şey hem porsiyon kontrolü yapmak hem de doğru seçimlere yönelmek olacaktır. Hayatı paylaştığımız gibi, en yakın arkadaşlarımızla yemeğimizi de paylaşırsak hem ruhumuzu hem de aldığımız kalorileri hafifletebiliriz.

SENARYO-1

İş çıkışı çok açsınız ve arkadaşınız ile bir alışveriş merkezinin üst katındaki yemek bölümünde buluştunuz.

Çok aç olduğunuz için hemen yemek yemek istiyor ve fast-food cazibesine kapılıp hamburger menü seçiyorsunuz arkadaşınız ise salata seçimi yapıyor.

Seçimlerimize göre aldığımız kaloriler

?Yanlış Seçim

Orta boy hamburger menü

(orta boy hamburger+patates+gazlı içecek) = ortalama 1000 kalori

? Doğru Seçim

Akdeniz salatası+ 1 kutu ayran+ 1 dilim ekmek = ortalama 300 kalori



SENARYO-2

Bütün haftayı çok yoğun geçirdiniz. Cuma akşamı eğlenmek ve tüm haftanın stresini atmak için iş arkadaşlarınızla BALIKÇI planı yaptınız.

Seçimlerimize göre aldığımız kaloriler

? Yanlış Seçim

1 dilim beyaz peynir+ 1 dilim kavun+ 1 dilim kızarmış ekmek+ 3-4 yemek kaşığı yoğurtlu-zeytinyağlı meze+ 2 yemek kaşığı karides güveç + 4 adet kalamar tava+ ızgara balık+ salata+ 1 duble rakı+ ½ porsiyon dondurmalı irmik tatlısı = ortalama 1200 kalori



? Doğru Seçim

Izgara balık+ bol yeşil salata+ 1 kadeh beyaz şarap = ortalama 300 kalori

SENARYO-3

Uzun zamandır üniversiteden yakın arkadaşlarınızla buluşamıyorsanız ve cumartesi akşamı için KEBAPÇI ya gideceksiniz.

Seçimlerimize göre aldığımız kaloriler

? Yanlış Seçim

1 dilim tulum peyniri+ 1 adet lavaş+ 4-5 yemek kaşığı yoğurtlu-zeytinyağlı meze+ 1 ufak lahmacun veya içli köfte+ 1 porsiyon adana+ yeşil salata+ 1 adet gazlı içecek+ 1/2 porsiyon künefe = 1200 kalori

? Doğru Seçim

1 porsiyon tavuk veya et şiş+ yeşil salata+ 1 bardak ayran+ ½ lavaş= 450 kalori



Uzman Diyetisyen Gamze Şanlı Ak

Moso Diyet ve Beslenme Danışmanlığı

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