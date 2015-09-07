OKUL SONRASI ÇOCUKLAR NASIL BESLENMELİ?

Çocuklarımız, bizim en değerli varlıklarımız bu nedenle onlar için her konuda en iyisini yapmak istiyoruz. Eğitimleri ve sağlıkları konusunda elimizden geldiğince dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde onlara Sağlıklı Beslenme yi öğretmek de ileriki dönemlere yönelik bir yatırım olacaktır.

Hazırladığım önerileri takip ederek, çocuğunuzun ara öğününü iyileştirebilir, sağlıklı ve doyurucu hale getirebilirsiniz.



Zamanı Belirleyin

İPUCU!!! Ara öğün zamanlarında, çocuğunuza gazlı içecekler vermeyin. En iyi içecekleri; su, az yağlı süt, ayran, kefir, taze sıkılmış meyve suları olacaktır. Eğer akşam yemeğinizi kısa bir süre sonra yiyecekseniz sadece su tercihi daha uygundur çünkü süt ve meyve suyu doygunluk hissi yaratabilir.



Çocuğunuzun iyi beslendiğinden emin olmak için onun yemek yeme programını göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin; eve 15.00 de çok aç gelen çocuğunuz, büyük ihtimalle daha fazla yemek yiyecektir ve akşam yemeğiniz 17.30 da ise o saate kadar acıkmayacaktır. Aynı şekilde, anne/baba eve geç geldiği için 19.30 da yenen yemeğe kadar çocuğun bir şey yemeden durması da beklenemez. Bu nedenle çocuğunuzun programını düşünüp ona göre ayarlama yapılmalısınız.

Ara Öğün Listesi Planlayın

Çocuğunuzla, ara öğünde neler yemek istediğini konuşun. Sağlıklı seçenekleri olan bir liste hazırlayın ve taze meyveler ve sebzelerinde listede olduğundan emin olun. Zaman zaman bir dilim ev yapımı kek veya biraz patates cipsi de listeniz bulunsun.

Market alışverişine çocuğunuzla beraber giderek, yiyeceklerin üzerinde bulunan besin etiketleri okuyup, karşılaştırma yapmanız da akılda kalıcılık yaratacaktır. Özellikle enerji (kalori), protein, lif, kalsiyum ve diğer besin öğelerine bakılmalı ve porsiyon miktarları hakkında konuşulmalıdır. Marketten beraber seçim yaparken özellikle düşük şekerli, yağlı ve tuzlu olanları tercih edilmelidir. Bu uygulamayla, çocuğunuz sağlıklı besin seçimleri yapmayı öğrenecektir.

Sağlıklı Ara Öğünler Yaratın

Çocuklar hep aynı besinleri tüketmekten hoşlanmaz ve çabuk sıkılırlar. Ara öğünler değişik renk, tat ve çeşitlilikte sunulmalıdır. Çocuklar günlük enerjilerinin %20'sini ara öğünlerden karşılamaktadırlar. Bu nedenle öğünlerde enerji değeri dengeli ve lif açısından yüksek besinler vermeye özen gösterin ancak çocuklarınızdan (hatta gençlerden), kendi sebzelerini doğramasını beklemeyin. Çocuklar ve gençler, genelde hazır yiyecekleri yemeye daha çok eğilimlidirler.

İşte, tam da bu anda devreye girmeniz gerekiyor. Sağlıklı ara öğünler hazırlayıp, paketleyerek öğleden sonra veya evde görülebilir bir yere koyarak yemelerini sağlayabilirsiniz.



Çocuklar için Sağlıklı Öneriler?

Taze bir meyveyi, az yağlı sade yoğurt ile karıştırıp, tam tahıllı kahvaltılık gevrekler ile bir kapta dondurun.

Kurutulmuş meyveler ile fındık, fıstık ve bademi küçük bir kavanoz içinde karıştırıp servis yapın.

Ufak bir kasede tam tahıllı sade kahvaltılık gevrekler ile az yağlı sütü ve biraz kuru meyveyi karıştırın.

İnce bir dilim meyveli kek ile az yağlı süt sunun.

Az yağlı sade yoğurdu kuru meyveler ile karıştırıp meyveli yoğurt haline getirin.

Küçük boy patateslerin üzerine az yağlı kaşar koyarak mikrodalga fırında pişirin üstüne kuru nane ilave edin.

Tam tahıl unundan krep yapıp, içine krem çikolata/ fıstık ezmesi sürüp, çilek, muz, kivi ve şeftali dilimleri ekleyin.

Taze mevsim meyvelerini minik küpler halinde kesip meyve salatası yapın. Üstüne taze sıkılmış portakal suyu ilave edin.

Az yağlı süt, çilek ve muzu 3 dakika boyunca blenderdan geçirip ve ona süper bir içecek hazırlayın.

Minik sandviçlerin yanına ton balıklı omega-3 içeriği yüksek bir salata yapın.

Tam tahıllı ekmek, az yağlı kaşar, hindi füme ve domates-biber dilimlerinden oluşan tost hazırlayın.

Peynirli ve sebzeli mini pizzalar hazırlayın. Yanına da bir bardak ayran ekleyin.

Taze marul yaprakları, az yağlı peynir, haşlanmış ve ince dilimlenmiş tavuk veya hindiden oluşan tahıllı soğuk bir sandviç hazırlayın.

Beyaz peynir ve domatesten oluşan kanepeler hazırlayın. Yanına da ince ince dilimlediğiniz limonlu havuçları ekleyin.

Eğer çocuğunuz okul sonrası bir programa katılıyorsa, ara öğün servis edilip edilmediğini öğrenmek önemlidir. Öğünleri sağlıklı bulmazsanız çocuğunuz yanına ekstra bir paket daha hazırlayıp yemesini sağlayabilirsiniz. Örneğin; karışık çerez paketleri, kuru yada teze meyve, düşük kalorili bisküviler yada tuzlu krakerler iyi seçenekler olabilir.

Uzman Diyetisyen Gamze Şanlı Ak

Moso Diyet ve Beslenme Danışmanlığı

Web; www.gamzesanliak.com.tr

Facebook;UzmDyt Gamze Şanlı Ak

Twitter;DytGamzeSanliAk

İnstagram;gamzesanliak

Youtube;Gamze Şanlı Ak