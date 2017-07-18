AŞIRI YEMEK YEMENİN ÖNÜNE GEÇEBİLECEK 6 TÜYO

İştahınızı kontrol etmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan iştah ataklarının önüne geçmek aslında düşündüğünüzden daha kolay!

Aşırı yeme ve porsiyon kontrolü ile savaşıyorsanız, eski alışkanlıklarınızı gözden geçirme ve yemeklerle olan ilişkinizi düzenleme zamanı gelmiş demektir.

Senin için hazırladığım 6 basit tüyo ile başlamaya ne dersin?

İhtiyaçlarınızı belirleyin: Diyetinizi zorunluluk değil de eğlenceli bir yemek oyunu gibi düşünürseniz daha kolay adapte olursunuz. Yemeniz gereken miktarı öğrenip, bilinçli kararlar alabilmek için bir kez de olsa bir beslenme uzmanından danışmanlık almanızı tavsiye ederim. Neyi, ne zaman, ne ile, ne sıklıkta yemeniz gerektiğini öğrenmek hayatınızı kolaylaştıracaktır.

Ölçün:Yedikleriniz size göre az geliyor olabilir ancak 1 kaşık, 1 kaşık daha derken ölçmediğiniz sürece ne kadar yediğinizden tam olarak emin olmanız mümkün değildir. Diyette yasak yoktur ama önemli olan porsiyon miktarıdır. Mutfağınıza bir tartı alarak işe başlayabilirsiniz. Böylelikle bir oturuşta 300 gram et tüketmek yerine kadınlar için yeterli miktar olan 90-150 gr aralığında et/tavuk/balık tüketebilirsiniz.

Açken sen, sen değilsin:Çok acıkmayı beklemeyin. Yemeğe ne kadar aç oturursanız yediğiniz miktarı o kadar abartırsınız. Özellikle ‘sihirli 17.00’ de ara öğününüzü atlamamak kilo vermenizi çok yardımcı olacaktır, bana güvenin. Ana öğünler öncesi açlığınızı kontrol altında tutmak için gün içerisinde dengeli ara öğünler yapın.

Tek porsiyonluk pişirin: Kocaman bir tencere yemek hazırlarsanız, yiyeceğiniz miktar artabilir.Yemeğin cezbediciliğini bir kenara bırakıp, favori yemeğinizi tek porsiyonluk pişirmeyi deneyin. Böylece buzdolabınızı her açışınızda size göz kırpan, ye beni diye bağıran, ilk rafta göz hizanıza sinsice gizlenmiş fazla yemeğinize hayır demek zorunda kalmayacaksınız.

Küçük tabakları tercih et, gözünü doyur: Biliyorum çok basit gelecek ama basit ve işe yarar olmasını istiyorsanız, deneyin! Ana yemeğinizi, salata veya tatlı tabağında servis edin. Yapılan birçok çalışma küçük tabakların kilo kaybına ve porsiyon kontrolüne yardımcı olduğunu gösteriyor. Ayrıca küçük tabaklara koyacağınız yemekler, tüm tabağınızı kaplayacağı için, psikolojik olarak dopdolu bir tabak yemek yemiş olmak, gözünüzün de doymasına yardımcı olacaktır.

Beyninizi doyurun: Dikkatinizi dağıtacak dış etkenleri yok edin, masada oturun ve yemeğinize odaklanın. Böylece daha yavaş yiyecek, daha çok keyif alacak ve daha fazla doyacaksınız. Beynimizin yemek yediğini anlaması için 20 dakikaya ihtiyacı vardır. Ayakta veya başka bir işle ilgileniyorken 5 dakikada biten yemekler, beynimize doyum sinyallerinin gitmesini sağlamayacağı için, kendimizi hala aç hissedip ikinci tabağa geçme ve gereksiz kalori alma ihtimalimizi artıracaktır.

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şanlı Ak

Moso Diyet ve Beslenme Danışmanlığı