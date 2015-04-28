MÜKEMMEL KARIN İÇİN DOĞRU BESLEN

Karın kasının %30’u egzersiz %70’i ise diyetle sağlanır. Yani karın kası spor salonunda değil, mutfakta yapılır. Bu durumda mükemmel karın kaslarına sahip olmak için egzersiz yanında doğru beslenmek de çok önemlidir.

Sıkı karın kaslarına sahip olmak için 10 Önemli İpucu;