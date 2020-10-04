Yulaf Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Ülkemizde bisküvi yapımında da sıkça kullanılan yulaf, çip ve pişmiş olması bakımından farklılık gösterir. Vücuda faydalı olan bu besin, pek çok hastalığa karşı koruyucu görev üstlenir.



İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?



Yulaf, vitamin bakımından oldukça zengindir. Yulafın içinde bulunan vitaminler, E vitamini tiamin, niasin, folat, riboflavin ve B grubu vitaminleri açısından oldukça zengin bir besindir. Yulaf ezmesi, çinko, selenyum, demir ve magnezyum açısından zengin bir yapıda olup bol miktarda aminoasit içerir.



Yulafın Faydaları Nelerdir?

● Yulafın sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır. Aynı zamanda ferahlatıcı ve rahatlatıcı bir etkisi bulunur.

● Metabolizmayı hızlandırır ve zayıflamayı önemli ölçüde kolaylaştırır.

● Yulaf, stres ve uykusuzluk gibi sorunların çözümünde oldukça etkilidir.

● Kemik ve kasları güçlendirici etkisi vardır.

● Dişleri korur ve diş yapısını güçlendirir.

● İktidarsızlığa iyi gelir.

● Bedensel ve zihinsel yorgunluğa iyi gelir.

● Mide ve bağırsak bozukluklarının giderilmesine yardımcı olur.

● Tiroid bezinin düzenli olarak çalışmasına yardımcı olur.

● Guatr hastalığını önlemeye yardımcı olur.

● Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

● Adet sancılarının ve ağrılarının hafifletilmesinde etkilidir.

● Kandaki şeker miktarını düzenler.

Yulaf Ezmesi Nasıl Yapılır?



Yulaf ezmesi, süt ile karıştırılarak lapa şekline getirilen besleyici bir içecektir. Diyet yapan kişilerin diyet listesinde yer alan yulaf ezmesi, insanların sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo vermesine yardımcı olur. Bağırsakların düzenli olarak çalışmasını sağlayan yulaf ezmesi, kabızlık problemlerinin çözümünde de oldukça etkilidir.



Sağlıklı ve besleyici bir şekilde beslenmek isteyen pek çok kişi sofralarında yulafa yer açıyor. Stresli, yoğun ve zorlu bir günün ardından yulafı sütle karıştırarak tüketebilir ve yulafın rahatlatıcı etkisinden faydalanabilirsiniz. Sindirimi kolaylaştıran yulaf, içerdiği yüksek besin değerleri ile gizli bir hazine olarak görülüyor. Yulaf, bisküvi yapımında da en çok kullanılan besinler arasında yer alıyor.