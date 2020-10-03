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03.10.2020 - 13:26 |

Yulaf Ezmesi Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Yulaf buğdaygiller familyasına mensup bir tahıl bitkisidir. Tanelerinden ise yulaf ezmesi yapılmaktadır. Yulaf günümüzde bisküvilerin üretiminde de kullanılmaktadır. Tükettiğimiz pek çok besinlerin içerisinde bulunan yulaf herkes tarafından merak edilmektedir. Peki yulaf ezmesi besin değeri nedir, kaç kalori içerir? İçerisinde bulunan vitaminler nelerdir? Sizlere yulaf ezmesi hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

Yulaf Ezmesi Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?
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 Yulaf günlük hayatımızda pek çok tükettiğimiz besinlerdendir. Özellikle metabolizmayı rahatlatması ile bilinen yulaf çiğ veya pişmiş bir şekilde de tüketilir. 

 Yulaf Ezmesi Besin Değeri Nedir?

 Yulaf ezmesi pek çok kişi tarafından sevilerek tüketilen besinlerdendir. Faydaları ile bilinen yulafın besin değerleri de oldukça merak edilen bir konudur. Yulaf içerisinde bulunan besin değerleri şunlardır:

 - Protein: 12.53 gr

 - Karbonhidrat: 63.29 gr

 - Lif: 5.43

 - Yağ: 7 gr

 - Sodyum: 7 mg

 - Potasyum: 348 mg

 - Kalsiyum: 54 mg

 - Demir: 4.61 mg

 Yulaf Ezmesi Kaç Kalori İçerir?

 Yediğimiz yiyeceklerin pek çoğunun kaç kalori olduğunu merak etmekteyiz. 100 gram yulafın içinde ise 351 kalori bulunmaktadır. Bunlar dışında 1 porsiyon yulafın içerisinde 351 kalori bulunur.

 Yulafın İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

 Vitaminler vücudun en önemli ihtiyacıdır. Yulafın içerisinde ise insan sağlığına oldukça faydası olan vitaminler bulunur. Bunlar E vitamini, tiamin, riboflavin, folat, niasin ve B grubu vitaminleridir. Ayrıca yulaf ezmesinin içerisinde demir, çinko, selenyum ve magnezyum açısından oldukça zengin olup yüksek miktarda aminoasit içermektedir. 

 Yulafın Faydaları Nelerdir?

 Bolca tükettiğimiz yulafın bilinmeyen pek çok faydası bulunmaktadır. Yulafın faydalarına bakıldığında şunları sıralayabiliriz:

 - Kişilere ferahlatıcı bir etki bırakır ve sindirim sistemini düzenler.

 - Metabolizmayı oldukça rahatlatır.

 - Uyku bozukluklarını düzenler ve stresi azaltır.

 - Kemikleri ve kasları güçlendirir.

 - Diş yapısını korumaya yardımcı olur.

 - Mide ve bağırsak problemlerine karşı iyi gelir.

 - Kolesterolü düşürür.

 - İdrar sökücü özelliği bulunur.

 - Adet ağrılarına iyi gelir.

 - Bedensel yorgunluğu alır.

 - Guatr hastalığına karşı iyi gelmektedir.

 - Tiroit bezlerinin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

 - İnsan vücudundaki kanda bulunan şeker miktarını azaltır. 

 

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