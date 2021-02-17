Yüz Lazer Epilasyonu Nasıl Uygulanır? Yüz Epilasyonu Kaç Seans, Ne Kadar Sürer?

Özellikle hanımların en sıkıntı duydukları problemlerden biri olan yüz tüyleri birkaç seans lazer epilasyon işlemi sonucunda etkisini göstermektedir. Estetik açıdan kötü bir görüntü oluşturan yüz tüyleri yapılan lazer epilasyon işlemi sonucunda tamamen ortadan kalkmaktadır. Ağda ve cımbız gibi işlemler gibi sürekli devamlılık gerektiren yöntemlerin yanı sıra lazer epilasyon kesin sonuç vermektedir.

Yüz Lazer Epilasyonu Nasıl Uygulanır?

Yüz için yapılan lazer epilasyonu özel başlıklar ile gerçekleşmektedir. Kişinin cilt yapısı dikkate alınarak özel atış ve derecelendirme işlemleri de yapılmaktadır. Özellikle kıl kökünün kalınlığı ve kılın yapısı baz alınarak lazer atışı yapılmaktadır. Yüz için uygulanan lazer epilasyon çeşitleri ikiye ayrılmaktadır. Birincisi normal ısı ile yapılan lazer diğeri ise buz lazerdir. Kişiler cilt hassasiyetine göre lazer epilasyon çeşitlerinden yararlanmaktadır. Buz lazer diğer lazer uygulamalarına göre daha acısız ve etkili işlemlerden biridir.

Yüz Epilasyonu Kaç Seans ve Ne Kadar Sürer?

Yüz için uygulanan lazer epilasyon yöntemleri, son zamanların en çok tercih edilen tüy alma yöntemlerinden biridir. Yüzün kıl çıkan bölgeleri için uygulanan lazer epilasyon işlemi kişiden kişiye değişmektedir. İşlemin sürme aralığı ve seansları tamamen kişinin kıl yapısına ve kılların yoğunluğuna göre ayarlanmaktadır. Genellikle yüz bölgesi için yapılan lazer epilasyon seansları 7 ila 8 seans aralığında değişmektedir. Aynı zamanda kılın rengi ve kalınlığı, genetik çıkma durumu da kılların erken bitmesi için en önemli detaylardan biridir.

Yüz Lazer Epilasyonu Faydaları Nelerdir?

Yüz epilasyon uygulamalarından biri olan lazer, hanımların kesin çözüm arayışına yanıt olmaktadır. Pek çok kişi yüzünde çıkan kıllardan şikayetçi olmaktadır. Kılların alınma yöntemleri arasında en kesin sonucu yüz lazer epilasyonu vermektedir. Tamamen güvenilir bir yerde kaliteli malzemeler kullanılarak yapılan lazer epilasyon işlemleri, tüylerin kısa sürede bitmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda kıl köklerine uygulanan bu işlem, cildin tekrar kıllanmasını da engellemektedir.

Yüz için yapılan lazer epilasyon işlemleri cilde özel atış yapılmasından dolayı cilde herhangi bir zarar ya da yanık izi oluşturmamaktadır. Cildin daha aydınlık, temiz ve parlak gözükmesini isteyen kişiler yüz lazer epilasyon işlemlerini tercih etmektedir.