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14.11.2020 - 02:17 |

Zerdeçalın Faydaları Nelerdir, Öksürüğe İyi Gelir Mi? Zerdeçal Nasıl Kullanılır?

Zerdeçal, son yıllarda hem sağlık hem de güzellik anlamında en çok tavsiye edilen bitkilerden biridir. Birçok sağlık sorununa fayda sağlayan zerdeçal, oluşacak hastalıklarda da koruyucu olarak önerilmektedir. Bu bağlamda zerdeçal neye iyi gelir? Zerdeçal hangi hastalıklara iyi gelir? Zerdeçalın yararları nelerdir? Zerdeçal nasıl yapılır? Tüm bu soruların cevaplarını detaylarıyla derledik.

Zerdeçalın Faydaları Nelerdir, Öksürüğe İyi Gelir Mi? Zerdeçal Nasıl Kullanılır?
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Zerdeçal; zencefililer familyasından bir bitki olup, büyük sarı yapraklıdır. Hindistan, Çin, Pakistan gibi Güney Afrika’nın tropikal bölgelerinde yetişir. Sarı boya, safran kökü ve Hint safranı olarak da bilinir.

Zerdeçalın Faydaları Nelerdir?

Antioksidan özelliğiyle yaraların iyileşmesine katkı sağlar,
Bağışıklık sistemini geliştirir,
İçeriğinde bulunan kurkumin sayesinde hastalıkların iyileşmesini hızlandırır,
Antioksidan içeriğiyle kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir,
Çocuklarda zekâ düzeyini arttırır,
Alzheimer hastalığında koruyucu etkiye sahiptir,
Hafızayı güçlendirir,
LDL’yi düşürür ve kolesterolün normal seviyeye gelmesini sağlar,
İnme ve felç riskini azaltır,
Öksürüğe karşı etkilidir,
Etken maddesi kurkumin sayesinde kanser hücrelerinin yayılmasını geciktirir,
Meme ve cilt kanserinin önlenmesine yardımcı olur,
Kolon ve Prostat kanserinin oluşumunda önleyici etkisi vardır,
İnsülin görevi yaparak, diyabet tedavisine yardımcı olur,
Sakinleşici etkisiyle stresi azaltır,
İçeriğinde bulunan asitler sayesinde mideyi dengeler,
İltihap önleyici olarak kullanılır,
Kilo vermeye yardımcı olur,
İltihap önleyici etkisiyle sivilce oluşumunu engeller,
Egzamalı bölgelerdeki kaşıntıyı giderir,
Cildin elastik yapısını koruyarak yaşlanmayı geciktirir,
İçinde bulunan potasyum sayesinde cilt kuruluğunu yok eder,
Şişkinliği giderir ve mide yanmasına iyi gelir,
Botoks etkisiyle vücutta biriken ağır metallerin atılmasını sağlar,
Kan sulandırıcı etkiye sahiptir,
Vücuttaki enflamasyonla savaşır,
Ağrı kesici etkiye sahiptir.

Zerdeçal Öksürüğe İyi Gelir mi?

Zerdeçalın inatçı öksürük üzerinde mucizevi bir etkisi vardır. Özellikle bal gibi doğal bir besinle birleşince, geçmek bilmeyen öksürüğü keser ve boğazda bir rahatlama sağlar.
1 tatlı kaşığı balın içine 1 tatlı kaşığı zerdeçal konarak yapılan macunu, tek seferde yutmak gerekir. Bir iki gün tekrarladıktan sonra, öksürüğün kesildiği ve boğazda rahatlama sağlandığı görülür.

Zerdeçal Nasıl Kullanılır?

Zerdeçal toz halindeyken yemeklere katılabilir. Zerdeçalın çayının yapılacağı gibi, cilt tedavisinde yardımcı olması açısından maskesi de yapılmaktadır. Vücuda faydasını arttırmak için çiğ olarak da tercih edilir. Böylece toz haline gelirken kaybettiği yağdan, taze tüketildiğinde daha çok faydalanılır.

Zerdeçal Suyu veya Çayı Nasıl Yapılır?

Günde en fazla 2 su bardağı içilmesi gereken çayın malzemeleri şunlardır:
2 su bardağı soğuk su, 1 yemek kaşığı toz zerdeçal, 2 yemek kaşığı kadar bal, 2 adet limonun suyu.
Zencefil çayının hazırlanışı:
2 bardak soğuk suyun içine zerdeçalı katarak, karıştırarak yaklaşık 2 dakika kaynatın. Kaynama sonunda ocaktan alın ve içine limon suyunu ilave ederek karıştırın. Karışım soğuduktan sonra içine balı ilave edin ve tekrar karıştırarak soğuduktan sonra için.

Zencefilin Cilde Faydaları

Zerdeçalın içeriğinde bulunan etken maddeler sayesinde, cilt yüzeyinde bulunan yaraların iyileşmesini sağlar.
Aknelerin tedavisinde oldukça etkilidir,
Ciltteki nemi sağlayarak yaşlanmayı geciktirir,
İçeriğinde bulunan B6 vitaminleri sayesinde ciltteki hücreleri yeniler,
Cilt pigmentasyonunu korur.

Cildi Besleyen Zerdeçal Maskesi Nasıl Yapılır?

Aknelere iyi gelen ve cildi yenileyen zerdeçal maskesi için gerekli olan malzemeler şunlardır:
1 tatlı kaşığı zerdeçal, 4 tatlı kaşığı su, 1 tatlı kaşığı elma sirkesi, 2 çorba kaşığı bal.
İlk olarak suyun içine elma sirkesini koyun ve karıştırın. Bir pamukla karışımdan bir miktar alın ve yüzünüzü bu karışımla silin ve 5 dakika kadar bekleyin.

Zencefil ve balı karıştırıp macun haline getirin ve bu macunu yüzünüze sürün. 15-20 dakika kadar yüzünüzde beklettikten sonra, ılık suyla temizleyin ve haftada 1-2 kere tekrarlayın.

 

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