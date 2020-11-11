Zeytin Yaprağının Faydaları Nelerdir? Zeytin Ağacı Yaprağı Neye İyi Gelir?

Zeytin yaprağı ilaç sektöründen kozmetiğe kadar birçok alanda kullanılıyor. Kanser hastalıklarına karşı adeta bir kalkan görevini üstlenen zeytin yaprağı, kalp ve damar sağlığının etkin bir biçimde korunmasında da yararları ile dünya çapında değer görüyor. Zeytin yaprakları, doğal bir antibiyotik olarak nitelendiriliyor. Zeytin yaprağı, zayıflamak isteyenler için doğal ve başarılı çözümler sunuyor. Kilo vermeyi planlayanlar için alternatif bitkisel tedaviler arasında öneriliyor.



Zeytin Yaprağının Faydaları Nelerdir?



- Karaciğer sağlığını korur. Karaciğer yağlanmasını azaltıcı bir etkisi olduğu yapılan bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkarılmıştır.



- Bağırsak ve solunum sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.



- Mikropları öldürücü bir özelliği vardır.



- Kalp ve damar sağlığını etkili bir şekilde korur. Kalp kasının hasarlanmasını geciktirdiği tespit edilmiştir.



- Alzheimer ve parkinson rahatsızlıklarından sinir hücrelerini korumaktadır.



- Antioksidan kaynağı olarak hücrelerin genetik hasarlanmasını önleyerek tümör oluşumuna karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.



- Hepatit B gibi virüslere karşı önleyici etkisi vardır.



- İnsülin direncinin düşürür ve şeker hastalarının yaşam kalitesini yükseltir. Uzmanlar tarafından insülin direnci olanların sabah-akşam tarçın ile birlikte zeytin yaprağı içilmesi tavsiye edilmektedir.



Zeytin Ağacı Yaprağı Neye İyi Gelir?



Zeytin ağacı yaprağı, çay şeklinde tüketilebildiği gibi değişik karışımlarla da hazırlanabilmektedir. Yemeklere katılarak da tüketimi görülmektedir. Zeytin ağacı yaprağı, diyabet hastalığından başlayarak kalp hastalıklarına kadar geniş bir yelpazede önemli hastalıkların iyileşmesinde etkili olmaktadır. Tedavi sürecinin hızlanması için günlük olarak tüketimi tavsiye edilmektedir. Tansiyon ve şeker hastaları için yararlı olmaktadır. Çay halinde kullanıldığında yüksek tansiyonu kontrolünü sağlar ve şeker dengesini sağlar. Ayak kısmındaki mantarların yayılımını önler ve onları yok eder.



Zeytin Yaprağı Çayının Faydaları Nelerdir?



İnsan sağlığı açısından zeytin çayının faydalarından bazıları şunlar:



- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Mantar oluşumunu önler.

- Hücreleri yenileyici özelliği vardır.

- Sindirim sistemini rahatlatır.

- Vücutta bulunan bakterileri anti bakteriyel özellikleri ile temizler.

- Kan şekerini düşürür.

- Yüksek tansiyonu düşürücü özellik taşır.

- Stresi azaltır.

- Kötü kolesterol olan LDL'yi düşürür.

- Zayıflamaya yardımcı olur.

- Ateş düşürücü özelliği bulunur.

- Erken yaşlanmaya engel olur.

- Meme, prostat, karaciğer gibi bazı kanser türlerinin tedavisine yardımcı olur.



Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Hazırlanır?



Zeytin yaprağının faydalarını öğrenenler zeytin yaprağı çayının tarifini merak ediyorlar. Zeytin yaprağı çayı, pratik bir şekilde hazırlanabilmektedir. Üç çay kaşığı kadar zeytin yaprağı iyice küçültülür ve kaynayan suyun içerisine atılır. Yaklaşık on dakika kadar demlemeye bırakılır. Daha sonra süzülerek içime hazır hale gelir. Ne kadar tüketilmesi gerektiği de yanıtı aranan hususlar arasında. Günde 2-3 bardak tüketilmesi öneriliyor.



Zeytin Yaprağı Sirkesinin Faydaları Nelerdir?



- Kalp ve damar sağlığını korur.

- Ödem atmada etkili olur.

- Tansiyon düşürücü özelliği vardır.

- Kan şekerine faydası vardır.

- Sinir hücrelerini Alzheimer gibi önemli rahatsızlıklara karşı korur.



Zeytin Yaprağı Çayı Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler



Hamilelerin, bebek emzirenlerin ve kronik hastalığı olan kişilerin kullanmaması gerekir. Şeker hastalarının ise doktor kontrolünde tüketmesi önerilmektedir. Kan basıncını ve kandaki glikoz seviyesini düşürücü özelliği nedeni ile düşük tansiyon ve glikoz seviyelerine haiz olan kişiler için zararlı olabileceğinden bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.