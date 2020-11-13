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13.11.2020 - 16:33 |

Zeytinyağının Faydaları Nelerdir? Hakiki Zeytinyağı İçmek Neye İyi Gelir?

Zeytinyağını yararları saymakla bitmez. Her derde deva olarak söylenen zeytinyağının faydalarını öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Kökeni eski dönemlere kadar uzanan zeytinyağına aynı zamanda sıvı altın da denilmektedir. Herkesin kullanmayı tercih ettiği yağlardan bir tanesi olan zeytinyağının insan sağlığına bin bir tür faydası vardır. Peki, bu kadar çok faydası olan zeytinyağının faydaları nelerdir? Hakiki zeytinyağı neye iyi gelir? İşte Zeytinyağı hakkında bilinmeyenleri derledik.

Zeytinyağının Faydaları Nelerdir? Hakiki Zeytinyağı İçmek Neye İyi Gelir?
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 Zeytinyağı pek çok derde deva olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Zeytinyağı en fazla yetiştirildiği ve tüketildiği Akdeniz bölgesindeki insanlar, kalp damar rahatsızlıkları söz konusu olduğu zaman dünyadaki en düşük ölüm oranına sahiptir.

 Zeytinyağı Hakkında

 Zeytinyağı, Akdeniz Bölgesinde yetişen geleneksel bir ağaç ürünü olan zeytin ağacının (Olea europaea) meyvesinden elde edilen yağ çeşididir. İnsanlık tarafından çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Yemek yapmak, tıbbı amaçlar, sabunlar, farmasötik takviyeler ve kozmetik ürünler olarak kullanıldığı gibi; aydınlatma lambaları ve yakıt için de kullanılabilmektedir.

 Zeytinyağının takribi ’ü doymuş yağ iken, 'i ise omega-3 ve omega-6 yağ asitleri vb. çoklu doymamışlardır. Fakat zeytinyağında bulunan yağ asidi, oleik asit denilen ve toplam yağ içeriğinin %73’ünü meydana getiren tekli bir yağdır. Sızma zeytinyağı en yüksek düzeyde oleik asit ve antioksidan polifenol içerir. Bu sebeple diğer bitkisel yağlara göre daha sağlıklıdır. Sağlıklı olmasının yanında çok fazla kaloriye de sahiptir. Bu sebeple sağlık için makul oranda tüketilmelidir.

 Zeytinyağının Faydaları Nelerdir?

Metabolizmayı Artırır; Zeytinyağı çocuklarda beyi gelişimini, kemik yapısını ve metabolizmayı hızlandırmaktadır. Yaşlı bireyler içinse çok faydalı bir vitamin olan, E vitamini kaynağıdır.

Kilo Verdirir; Uzmanlar, zeytinyağında olan tekli doymamış yağlardan kilo almanın zor olduğunu söylemişlerdir. Zeytinyağıyla ilgili yapılan araştırmalar, kilo verme amaçlı kullanılmasında olumlu neticeleri olduğunu ortaya koymuştur.

Sindirim Sistemine Yararlıdır; Zeytinyağının sindirim sistemine destek olduğu bilinmektedir. Bağırsak hareketlerini iyileştirmek ve sindirim sistemini temizlemek amacıyla tıbbi bir yağ olarak kullanılmaktadır.

Kalp Sağlığında Etkilidir; Doğal zeytinyağı yüzde 70 oranında tekli doymamış yağ asidi içerir. Sonuç olarak, kandaki kolesterol birikimini ve kalp problemlerini azaltır.

Cilt Sağlığını Korur; Zeytinyağı içerisinde yüksek oranda E vitamini bulundurur ve bu vitamin cildi rüzgâr, güneş ışınları vb. dış etkenlerden korur. İlaveten zeytinyağı son derece iyi bir nemlendirici özelliğe sahiptir. İçeriğinde bulunan E vitamini ile cildi akneden, iltihaplanmadan, cilt kanserinden korumaktadır. Topuklarda oluşan çatlarında tedavisinde kullanılabilir.

Enflamasyonu Engeller; Zeytinyağı, antimikrobiyal ve anti-inflamatuar niteliklere sahip fenoller bakımından zengindir. Sonuç olarak zeytinyağının kullanımı patojenik bakterilerin büyümesini önlemeye yardımcı olarak iltihabı hafifletir.

Kolesterol Düzeyini Azaltır; LDL kolesterol, pulmoner kalp rahatsızlıkları ve kalp krizi riskini artıran kötü bir kolesterol çeşididir. Yaklaşık 40 antioksidan kimyasal açısından zengin sızma zeytinyağı, LDL kolesterolün oksidasyon tesirlerini azaltmaya destek olur. Bununla birlikte HDL kolesterol düzeylerini de artırır.

Yaşlanmayı Geciktirir; Antioksidanlar nazarında zengin olan zeytinyağı, insan bedeninin doğal yaşlanma sürecini yavaşlatmaktadır. Doğal bitkisel terapide ve kozmetik ürünlerde kullanılan bu yağ, cilde doğal parlak bir görünüm vermektedir.

Kanser Karşı Savaşır; Zeytinyağının insan bedenini kanserli büyümeye, bilhassa da bağırsak kanserine karşı koruduğu söylenmektedir.

Hücre Duvarlarını Kuvvetlendirir; Zeytinyağı içeriğinde daha güçlü hücre duvarlarının meydana gelmesine yardımcı olan polifenoller bulundurmaktadır. Aynı zamanda, çeşitli kalp rahatsızlıklarına karşı sizleri koruyan arter duvarlarının elastikiyetini artırmaktadır.

Meme Kanserini Engeller; Son zamanlar yapılan bir araştırma, zeytinyağının mühim bir bileşeni olan hidroksitirosolün, postmenopozal kadınlarda oluşabilecek meme kanserini engellemeye yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur.

Hipertansiyondan Korur; Son zamanlarda yapılan bir araştırma, nitrik, nitrat ve doymamış yağ bakımından zengin gıdalardan meydana gelen bir Akdeniz diyetinin sizleri hipertansiyondan koruyabileceğini göstermektedir.

 

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