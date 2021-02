Kuru Kayısının Faydaları Nelerdir? Kuru Kayısı Kaç Kaloridir, Neye İyi Gelir?

Her mevsimde yararlarından faydalanmak mümkün olan kuru kayısı; Malatya şehriyle tanınmış olup hem lezzeti hem de faydaları sayesinde pek çok yerde sevilerek tüketilen bir gıdadır. Farklı tariflerin içerisinde yer almasının yanı sıra tok tutması özelliği ile diyetlerin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Düşük kalorisi sayesinde kilo kontrolü konusunda oldukça başarılı olan kuru kayısı, sağlıklı atıştırmalıkların içerisinde yer alıyor.

Kuru Kayısının Faydaları Nelerdir?

Kuru kayısının faydaları;

- Kas gelişimi açısından oldukça faydalıdır. Bilhassa çocukların tüketmesi önerilir.

- Kabızlık sorununa iyi gelir.

- Demir minerali açısından zengin olmasıyla bilinir. Bu yüzden kansızlık tedavisinde birebirdir.

- Kırmızı kan hücrelerinin sayısını arttırmaktadır.

- Potasyum kaynakları arasında yer alan en önemli besindir. Potasyum; kalp ve damarların sağlıklı çalışması adına elzem bir mineraldir.

- İçerisindeki bakır, ruh halinin sağlıklı olmasına yardımcı olur.

- Lif oranı oldukça yüksektir. Bundan ötürü sindirim sisteminin verimli bir şekilde çalışmasına destek olur.

- Cilt sorunlarına iyi gelir.

- Kan basıncının dengelenmesine destek olur.

- Yüksek olan tansiyonu düşürmeye yardımcıdır.

- Göz rahatsızlıklarının oluşmasını önler.

- İçeriğinde şeker bulunmaz. Bu yüzden kan şekerini yükseltmez ve glisemik indeksi oldukça düşüktür.

- Egzamanın tedavi edilmesinde kullanılır.

- İçermiş olduğu fosfor, kalsiyum gibi mineraller, kemik sağlığı bakımından oldukça önemlidir.

Kuru Kayısı Kaç Kaloridir?

Diyet programlarının vazgeçilmezi haline gelen ve oldukça sağlıklı atıştırmalıkların içerisinde yer alan kuru kayısı, neredeyse her lezzetle beraber tüketilebilmektedir. Bununla beraber, kuru kayısı tüketen pek çok kişi, kuru kayısının kalorisini merak etmektedir. Çok az kaloriye sahip olan kuru kayısının her diyet programında ve her sağlıklı öğünde tüketilmesinin önerilmesi hiç tesadüf değildir. 1 tane yani yaklaşık olarak 10 gram kuru kayısının 26 kalori olduğunu belirtmek önemlidir. Kilo vermek isteyenler, sağlığı açısından sağlıklı atıştırmalık tüketenlerin gönül rahatlığıyla tüketeceği kuru kayısının, kalori açısından oldukça düşük olduğunu belirtmek önemli olacaktır. Ancak buna rağmen, gereğinden fazla kuru kayısı tüketmemek gerekir.

Kuru Kayısı Neye İyi Gelir?

Kuru kayısının iyi geldiği konular aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Kuru kayısı tüketmek, yüksek lif oranı içerdiğinden ötürü uzun süre tokluk hissi verir. Bununla birlikte diyet yaparken tok kalma açısından oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Düşük kalorisi sayesinde kilo aldırmaz. Bu yüzden diyet planı uygularken sürekli bir biçimde tüketildiği takdirde kilo vermeye yardımcı olur.

- Kan şekerini direkt yükseltmeyen kuru kayısı, anne sütünü de arttıran bir özelliğe sahiptir.

- A vitaminini oldukça yüksek oranda içeren bu besin; üreme, görme, parlak ve sağlıklı bir cilt açısından oldukça önemlidir.

- Beta- karoten açısından zengin olan kuru kayısı; soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirir.

- Kuru kayısı; yüksek oranda potasyum içerir. Bu da kalp ve damar hastalıkları açısından oldukça önemli bir özelliktir.

Kuru Kayısının Besin Değerleri Nelerdir?

Kuru kayısının içeriğinde; demir, kalsiyum, fosfor, lif ve magnezyum oldukça fazladır. Bunun yanı sıra içermiş olduğu A vitamini ile görme, üreme gibi birçok hastalığın tedavisinde olumlu etkilere sahiptir. Bununla beraber cilt sağlığı açısından da oldukça faydalıdır.