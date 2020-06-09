Zultanit (Sultan) Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Zultanit Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Zultanit (sultan) taşı en önemli madenler arasında yer almaktadır. Uzun yıllar içerisinde oluşmuş ve zaman içerisinde manyetik enerji toplamış güçlü kaynaklar arasında yer alır. Bu kaynağı farklı derecelerde yansıtan Zultanit taşı, özellikle getirdiği birçok önemli fayda ile yoğun şekilde kullanılmaktadır.



Zultanit (Sultan) Taşı Nedir?



Madencilik açısından diğer bir ismi ile (diaspor) olarak bilinen zultanit, dünya çapında en önemli taş grupları arasında yer alır. Özellikle ışıltılı fiziksel ayrıcalığı nedeniyle (diaspor) olarak bilinmektedir. 19. yüzyıldan günümüze kadar ulaşmış ve hala kullanılan bu taş, Türkiye'de Muğla'nın Milas ilçesinde 1980'li yıllardan beri çıkarılmaya devam ediyor. Özellikle bu doğrultu Zultanite ismi adı altında marka oluşturarak ticari açıdan önemli bir hale gelmiş durumda.



Zultanit (Sultan) Nasıl Oluşur?



Milyonlarca yıl boyunca kimyasal etkiler ile beraber Oluşum süreci geçiren zultanit taşı, farklı reaksiyonlar ve fiziksel etkiler ile beraber günümüzdeki şeklini almıştır. Sıcaklık ve soğukluk ile beraber kimyasal ve fiziksel reaksiyonlar, bu taşın oluşumundaki evreler arasında yer alır. Zaman içerisinde ise kaynak manyetik enerji ile dolar. Bu enerjiyi farklı derecelerde yansıtan zultanit taşı, bu sebepten dolayı insana sunduğu faydalar ile çok fazla değerlendirilmektedir. Dünyanın değişik bölgelerinde farklı oluşumları ile yoğun olarak çıkarılmaya devam ediliyor.



Zultanit Taşının Özellikleri



Zultanit taşı alüminyum bazlı değerli taş olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda üzerine yansıyan ışık ve rengi değiştirme özelliği bulunmaktadır. Bu doğrultuda yeşil, pembe, sarı, kahverengi ve gibi sıcak renk tonlarına sahip olarak yarı şeffaf bir taş olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda oldukça dayanıklı bir taş olmasının yanı sıra, sertlik değeri 6,5-7 arasında değişkenlik göstermektedir.



Diğer bir yandan kedigözü özelliği ile büyük öneme sahip olan taşlar arasındadır. Bu özellik ile beraber yüzey boyunca kesilmeden ortaya çıkan ışık hüzmesi şeklinde dile getirilebilir. Gerçek bir zultanit (sultan) taşının anlayabilmek için mutlaka bir büyüteç ile bakılmalı; kristalize partiküllerin iç yüzeyi bölümünde görülmesi gerekmektedir.



Zultanit Taşının Anlamı ve Faydaları Nelerdir?



Zultanit taşı anlamı ve faydaları ile beraber çok önemli ve değerli kaynaklar arasında yer almaktadır.



- Işıl ışıl görsel estetiği ile beraber birçok farklı renk ortaya çıkarır.

- Özellikle tesbih ve yüzük gibi birçok değerli eşya için kullanılır.

- Psikolojik açıdan insanı rahatlatan ve sakinleştiren bir yapısı bulunmaktadır.

- Çakraları açma noktasında önemli bir anlama sahiptir.

- Zihnin daha açık ve berrak hale gelmesine imkan verir.

- Gerginliği azaltır.

- İnsanların çevresi ile daha uyumlu hale gelmesine olanak tanır.

- Bazı rivayetlere göre özellikle nazara karşı antidot etkisi bulunmaktadır.

- Cesaret ve özgüven kazandırır.

- İnsan bünyesindeki negatif enerjiyi uzaklaştırır.



Tüm bu anlamı ve faydaları ile beraber zultanit taşı, farklı amaçlar doğrultusunda günümüzde değişik şekillerde süs eşyaları ile beraber kullanılmaktadır.