1 Atm Kaç Pascal Eder? 1 Atmosfer Biriminin Bar, Torr, Mmhg Ve Cmhg Karşılığı Kaçtır?

Açık hava basıncı olarak da bilinen atmosfer basıncının birimi atm’dir. Bu ölçü nispeten eski olmasına rağmen günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. Deniz seviyesinde ve normal şartlar altındaki durumları referans almaktadır.



1 Atmosfer (atm) Kaç Pascal Eder?



Pascal da tıpkı atm’de olduğu gibi basınç ifade etmekte kullanılmaktadır. Barometrik basınç olarak bilinin Pascal ve atm arasındaysa basit bir eşitlik bulunmaktadır. Buna göre 1 atm, 101325 Pascal değerine denk gelmektedir. Pascal’ın sembolü ise “Pa” olarak kullanılmaktadır.



Atmosfer, ölçü birimi 1900’lü yılların sonuna kadar standart bir ölçü birimi olarak kullanılmıştır. Ancak 1982 tarihinden itibaren çoğu alanda atmosfer yerine bar ölçüsü kullanılmaya başlamıştır. Bar ile Pascal arasındaki dönüşüm 1 bar = 100000 Pa şeklindedir.



1 Atmosfer; Bar, Torr, Mmhg, Cmhg Cinsinden Karşılığı Nedir?



Ölçü birimleri arasındaki dönüşüm; eğitim, iş ve günlük yaşamda ihtiyaç duyulan bir husustur. Buna göre atm’nin; bar, torr, mmhg ve cmhg cinsinden değeri de zaman zaman araştırılmaktadır. İlgili ölçülerden 1 atm = 1,01325 bar değerine denk gelmektedir.



Metrik sistemde yeri olmayan torr ve mmhg aynı anlamı ifade etmektedir. Bunlardan her ikisi de milimetre civa olarak ifade edilmekte olup basınç olarak kullanılmaktadır. Atmosfer ile mmhg arasındaki ilişki ise 1 atm = 760 mmhg olarak kabul edilmektedir. Metrik sistem içerisinde 760 mmhg, yaklaşık 76 cm kadardır. Bu bakımdan 1 atm, 76 cmhg olarak da ifade edilebilmektedir.