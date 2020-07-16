16.07.2020 - 11:51 |
18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1'i kanser olmak üzere 18 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi. İşte detaylar...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyon'unun yapmış olduğu toplantı sonrasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaştı.
8 bin 265 ilaç geri ödeme listesine alındı
Temininde güçlük yaşanan, hayati önem arz eden ve halk sağlığını yakından ilgilendirmesi nedeniyle acil tedbir alınması gereken ilaçlar için toplanıldığını, bu doğrultuda kararlar alındığını belirten Bakan Selçuk, "1'i kanser olmak üzere 18 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı 8 bin 265'e ulaştı. Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim" dedi.