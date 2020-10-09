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09.10.2020 - 10:18 |

2020 Gelin Damat Dergisi Ödülleri sahiplerini buluyor

2020 evlilik sektörünün enlerini Gelin Damat Dergisi Ödülleri belirleyecek!

2020 Gelin Damat Dergisi Ödülleri sahiplerini buluyor
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3. kez düzenlenecek Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni 11 Kasım Çarşamba günü Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün sunuculuğunda, Conrad İstanbul Bosphorus'ta gerçekleşiyor. Geceye, evlilik sektörü, sanat, siyaset ve magazin dünyasından tanınmış isimler katılacak.

Evlilik sektöründe başarılı 50 firma ve kişinin ödüllendirileceği gece, üst düzey pandemi tedbirleriyle 1000 m2 salonda sınırlı davetli ile gerçekleşecek. Eş zamanlı olarak Gelindamat.com'dan online izlenebilecek.

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Bugün

Ailevi konularla ilgilenmek gerekebilir. Eskilere ait konularla ilgilenmeniz gereken bir gündesiniz. Öğlen saatlerinde duyusal engeller oluştuğunu hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde duygularınızı fazla göstermek tartışmalara yol açabilir. İç sesinizi dinleyerek harekete geçmek daha faydalı olabilir. Akşama doğru kendinizi alışverişe verebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hareket ve iletişimin yoğun olduğu bir gündeminiz olabilir. Eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Öğle saatlerinde engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler hakkında yeni bilgiler edinebilirsiniz. İlerleyen saatlerde planlarda değişiklikler olabilir.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler işlerinizin kolaylaştıracaktır. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Öğlen saatlerinde hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyecektir. Akşam saatlerine doğru planlarınızdaki değişikler sizi keyifsiz kılabilir.Devamını Oku

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Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Öğle saatlerinde zorlanmalar olabilir. İlerleyen saatlerde duygularınızı daha fazla göstermek isteyebilirsiniz. Tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde iletişiminiz artabilir.Devamını Oku

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Elinizde olmayan konular yüzünden kayıplar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Öğlen saatlerinde duygusal açıdan engeller hissedebilirsiniz. Sizi yoran olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Akşama doğru planlarınızda değişiklik yaşanabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Arkadaşlarınıza zaman ayırmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konularla ilgilenmek sizi rahatlatacaktır. Gün içinde tepkilerinizi daha sakin göstermenizde fayda var. Ufak tartışmalar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler var. Gelecek beklentileriniz yönünde adım atmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızdaki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Alacağınız sorumluluklar sizi yorabilir. Gün içindeki yoğunluğunuz artabilir. Akışta kalmaya çalışın. Ufak tefek tartışmaları büyütmemeye özen gösterin. Annenizle ilgili konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde yapacağınız sanatsal faaliyetler rahatlamanızı sağlayacaktır.Devamını Oku

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Bugün

Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akademik konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte yeni yolculuk planları organize etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.  Öğle saatlerinde risk almaktan çekinmeyeceğiniz zamanlar var. Duygularınızı fazla gösterme eğiliminde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Alacak borç ilişkileriyle uğraşabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. İlerleyen saatlerde kısıtlanmalar artabilir. Yorucu durumlara karşı daha özenli davranmalısınız. Tartışmalar yaşanabilir. Akşam saatlerinde kendinizi rahatlatacak uğraşlar bulacaksınız.Devamını Oku

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Bugün

Karşılıklı ikili ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Eşiniz ile ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Gün içinde kısıtlandığınızı hissettiğiniz durumlar yaşanabilir. Yorulduğunuzu hissedebilirsiniz. Öğle saatlerinde risk almak çok daha kolay olabilir. Sonuçlarına katlanamayacağınız hareketler yapmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma koşullarındaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı çok daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Öğle saatlerinde duygusal engeller oluşabilir. Kendinizin kısıtlandığını hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde bu sıkışıklık tartışmalara neden olabilir. Akşam saatlerinde rahatlayacak faaliyetlerde bulunmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyeceksiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Öğlen saatlerinde duygusal kısıtlanma hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde planlarınızdaki değişiklikler gerilmenize neden olabilir. Akışta kalmaya çalışın. Akşam zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku

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