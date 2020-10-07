49 İnç En Boy Olarak Kaç Cm Ve Kaç Ekran Eder? 49 İnç Smart Tv (Televizyon) Ölçüleri

Televizyonlar günümüzde amaca ve kullanılacak yere göre birçok değişik boyut üzerinden üretilmektedir. Dünyayı insanların ayağına kadar getiren ve net bir çözünürlük sunan bu teknolojik ürünler, aynı zamanda değişik ölçümler üzerinden de ele alınmaktadır.



49 İnç En Boy Olarak Kaç Cm ve Kaç Ekran Eder?



49 inç televizyonları en ve boy olarak cm üzerinden hesaplamak mümkün. Aynı zamanda kaç ekran olduğu da yine verilen karşılık üzerinden elde edilebilir.



49 inç televizyon boy ve en sırasıyla = 108 cm x 61 cm



49 inç ekran boyutu = 124,46 cm



Diğer bir değişle 49 inç ekran boyutu 125 ekran şeklinde ele alınmaktadır. Virgüllü bir yapı altında kullanılmak istenmediğinden dolayı, 125 ekran biçiminde ifade edilmektedir. Böylece televizyon alırken eğer 49 inç tercih ediliyorsa bu boyutlara bakmak suretiyle seçim gerçekleştirilebilir.



49 İnç Smart TV (Televizyon) Ölçüleri



49 inch smart TV televizyon ölçüleri genel olarak ekran boyutu açısından 125 ekran olarak ifade edilir. Aynı zamanda boy 108 cm iken en ise 61 cm olarak öne çıkıyor. Bu şekilde açıklayıcı ve detaylı ölçüleri eşliğinde 49 inç televizyonu elde edebilirsiniz. Akıllı televizyon olarak da tabir edilen Smart TV, günümüzde artık hem internet hem de tüm kanalları bir araya toplamış durumda. Böylece mekana bağlı olarak 49 inç televizyon seçmek suretiyle yukarıda verilen boyutları üzerinden hesaplama yapabilirsiniz.