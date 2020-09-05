Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPüf Noktası Haberleri Adam Otunun Faydaları Nelerdir? Adam Otu Kökü Nasıl Kullanılır?
05.09.2020 - 17:12 |

Adam Otunun Faydaları Nelerdir? Adam Otu Kökü Nasıl Kullanılır?

Patlıcangiller familyasından gelen adam otu oldukça faydalı bir bitkidir. Adam otu ne işe yarar? diye sorulduğunda buna pek çok cevap vermek mümkün. Aynı zamanda adam otu çok dikkatli kullanılması gereken bir ottur. Çünkü yanlış kullanım sonucunda ölüm bile getirebilir. Bunun yanı sıra çoğu kişi hangi hastalıklara iyi geldiğini araştırabilir. Adam otu ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

Adam Otunun Faydaları Nelerdir? Adam Otu Kökü Nasıl Kullanılır?
ABONE OL

Binlerce yıl boyu cerrahide anestezi maddesi olarak kullanılan Adam otunun afrodizyak etkisi de vardır. Adam otu aynı zamanda zengin bir mineral kaynağıdır. Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde de Adam otu oldukça fazla kullanılır.

Adam Otu Nedir?

Mavi ve mor çiçekli bir bitki olan Adam otu Türkiye ve dünya genelinde çok bilinen bir bitkidir. Kötü kokusu ile bilinen Adam otunun kökleri ise insana benzer. Bazı kişilerde yaşanan ağrılar ve çoğu hastalıkların geçmesinde de önemli bir ol oynar. Sokak aralarında ve dere kenarlarında adam otu bulmak mümkün. Özellikle kıyıda köşede daha rahat yetişirler. Dayanıklı bir bitki olan Adam otu yağışı seven bir bitki olarak öne çıkar. Hastalıkları geçirmede oldukça etkili olan Adam otu aynı zamanda önemli bir afrodizyak görevi de görür. Bu bitkinin ise aynı zamanda ağrı kesici ve direnç oluşturucu bir özelliği de bulunuyor.

Adam Otu Nerelerde Kullanılır?

Adam otu hastalıklar ile mücadelede kullanılan önemli bir bitkidir. Aynı zamanda bu bitkinin ağrı kesici özelliği de bulunuyor. Afrodizyak etkisi bulunan Adam otu cinselliği de arttırır. Yorgunluk hissine karşı kullanılan Adam otu hızlı bir şekilde direnç sağlar. Vücutta yaşanan spazmları da gideren Adam otu bağışıklık sistemini de geliştirir. Böbrek rahatsızlıklarından doğan idrar yanmalarında da Adam otu sıklıkla kullanılabilir. Aynı zamanda şiddetli diş ağrılarını gidermek için de Adam otları rahat bir şekilde kullanılabilir. Bu sayede pek çok fayda da sağlanabilir.

Adam Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Adam otları oldukça keskin bir bitki olduğu için bu otun çayı yapılmaz. Adam otu çayı oldukça tehlikeli olabilmektedir. Bu nedenle bu otun çayının yapılması ise önerilmez. Oldukça sağlı dolu bir bitki olan adam otu farklı şekillerde kullanılabilir. Doğru yöntemler uygulandığı takdirde Adam otu pek çok hastalığa ve yaralanmalara da iyi gelmektedir. Adam otunun doğru bir biçimde kullanmak gerekir.

Adam Otunun Faydaları Nelerdir?

Adam otu kullanılmadan önce mutlaka bir doktora ve ya uzmana başvurmak gerekir. Gündelik yaşanan sorunlara karşı Adam otu oldukça faydalı çözümler sunar. Özellikle de gün içerisinde çekilen baş ağrıları bu ot sayesinde giderilebilir. Vücudun çeşitli yerlerindeki ağrıları gideren Adam otu afrodizyak etkisi de sunar.

Cinsel gücü arttıran bu ot idrar yanmalarını geçirir. Aynı zamanda stres ile birlikte oluşan kas kasılmaları Adam otu sayesinde önlenir. Aynı zamanda bu Adam otu ile birlikte spazmlar da giderilir. Bu otu kullanan kişilerin sağlıklı bir yapıya sahip olmaları önerilir. Çünkü Adam otu kullanılmadan önce doktora danışılması gerekir.

Adam Otu İle İlgili Bilinmeyenler

Adam otu farklı yöntemler ile birlikte kullanılır. Her bir yöntem farklı hastalıklara iyi gelecektir. Adam otu ezilip bal ile karıştırıldığında bir kaşık tüketilmelidir. Bu sayede vücut direnci arttırılır. Aynı zamanda adamotu kaynatıldıktan sonra balla karıştırılır. Bu karışım ağızda çalkalandığında diş ağrıları da kısa süre içerisinde giderilir. Bunun yanı sıra Adam otu dikkatli bir şekilde kazınır. Kazınan bu kısım baş bölgesine sürülebilir. Bu sayede baş ağrıları da giderilmiş olur. Ayrıca vücudun ağrıyan yerlerine de bu kazınan bölüm sürülür.

Adam Otu Nasıl Kullanılmalıdır?

İdrar yanması problemi yaşayan kişiler Adam otunu kaynatmalılar. Bal ile adam otu kaynatıldıktan sonra bu şekilde tüketilebilir. Gün içerisinde bu karışım bir fincan tüketilmelidir. Bu şekilde hazırlanan karışım ise idrar yanmasına ve pek çok ağrıya da idi gelir.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün çok hareket ve ziyaret, görüşme söz konusu olabilir. Duygusal açıdan ilgilenmeniz gereken konular var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Sabah saatleri daha dengeli olsa da öğle sonrasında farklı durumlara uyum sağlamak gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlıklar ve sosyal konularda pozitif ve sizi daha olumlu kılan fırsatlar bulabilirsiniz. Aşkta da daha olumlu bir hava söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün oldukça meşgul olabilirsiniz. Aynı zamanda eve yönelik işler de pek çok fikir değişikliğine neden olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bolca hareket ve ziyaret dikkat çekiyor. Alacağınız haberlerle planlarınızı değiştirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içerisinde becerilerinizi daha iyi kullanabileceğiniz imkanlar var. Ancak bütçeniz üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay karşıt burcunuzda ilerlerken şahsi konulara ve ailevi işlere daha hassas yaklaşabilirsiniz. Mizacınız daha dalgalı ve değişken de olabilir.​Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinizde daha olumlu kalmaya, aşırı alıngan olmamaya dikkat etmelisiniz. Kimi zaman hayal kırıklığı yaratabilecek durumlar gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde tamamlanması gereken işler olabilir. Ancak daha sonraki saatlerde sosyal açıdan daha hareketli olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizle ve evle uğraşmak, evde daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ailevi konularda da değişiklikler gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni yerler görmek ve kendinizi geliştirmek için güzel nedenler var. Yolculuklar ve uzaklarla ilgili konular daha sık gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde ortaklaşa bir konu üzerinde hassas davranabilirsiniz. Gün içinde zihinsel açıdan daha fazla çift durum ortaya çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaErkeklerde meme küçültme
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginB12 VİTAMİNİ NEDİR ?
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözDiyeti Fitness İle Destekleyin
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluDikkat ! Mars geri gitmeye başlıyor
Melis Güvenç
Melis Güvenç'Yeteneğiniz yoksa size ancak bir proje sabrederler'
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaDudak dolgusu nedir, nasıl yapılır?
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanLGBTİ çocuklar vardır!
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSeni gerçekten seviyor mu?
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinCinsellikte altın kurallar
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören Ev yapımı yulaf sütü / 7.ay
En Çok İzlenen Videolar
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hamam Otunun Faydaları Nelerdir? Hamam Otu Yağı Nasıl Kullanılır?

Hamam Otunun Faydaları Nelerdir? Hamam Otu Yağı Nasıl Kullanılır?

Kantaron Otunun Faydaları Nelerdir? Kantaron Çayı Nasıl Yapılır?

Kantaron Otunun Faydaları Nelerdir? Kantaron Çayı Nasıl Yapılır?

Dere Otunun Faydaları Nelerdir? Dere Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Dere Otunun Faydaları Nelerdir? Dere Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Açlık Otunun Faydaları Nelerdir? Açlık Otu Çayı Nasıl Hazırlanır?

Açlık Otunun Faydaları Nelerdir? Açlık Otu Çayı Nasıl Hazırlanır?

Sıradaki Haber