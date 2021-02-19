Akciğer Kanseri Evreleri Nelerdir? Hangi Evrede Hastalar Ne Kadar Yaşar?

Akciğer kanseri akciğerde bulunan bir veya iki normal seyreden hücrenin bir anda anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyümesi anlamına gelir.

Akciğer Kanseri Evreleri Nelerdir?

Akciğer kanseri yukarıda tanımladığımız gibi akciğerde bulunan bir veya iki tane hücrenin anormal bir şekilde, kontrolsüz olarak büyümesi ile oluşan bir kanser türüdür. Bu kanser türü 4 evreden oluşmaktadır.

evre küçük hücreli kanserlerin olduğu, henüz çok fazla yayılım göstermediği az yayıldı evredir. Bu evre bu kanserin büyümemesi, kontrol altında tutulabilmesi için tedavinin en önemli olduğu evredir.

İkinci evre tümör hücrelerinin yavaş yavaş akciğer çevresinde varlık gösteren lenf bezlerine yayıldığını gösteren evredir.

Evre ise lenf bezlerinin yanı sıra göğüs duvarına, nefes borusuna, diyaframın çevresinde bulunan lenf bezlerine, boyundaki lenf bezlerine yani genel olarak vücudun her yerine yavaş yavaş yayılım gösterdiği evredir. Bu evre kişi için bu hastalıktan dönülmez bir hal anlamına gelebilir. Hayati risk çok fazladır. evre ise kanserin bütün vücuda yayıldığı, bunun yanında akciğerin her kısmında varlık gösterdiği evredir. Bu evreden kolay kolay dönüş olmamaktadır.

Hangi Evrede Hastalar Ne Kadar Yaşar?

Akciğer kanseri 4 evreli bir kanser türüdür. 2. evresinde hayati tehlike olmakla birlikte ölüm gibi sonuçlar doğurmamaktadır. Ancak 3. ve 4. evre ölüm için bu hastalıkta bir risk faktörü nedir? 3. Evre kişinin akciğer kanserinin lenf bezlerine ve yavaş yavaş vücuduna yayılım gösterdiği evredir. Bu evrede hasta 5-10 yıl arası yaşamını devam ettirir. 4.evre ise tümörün artık hem bütün akciğere, hem de vücudun her yerine yayılım gösterdiği bütün vücudu kapladığı evredir. Bu evrede yaşam 1 yıla kadar süregelmektedir.

Akciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanseri genel olarak kişilerin çok fazla sigara kullanımı ile oluşan bir hastalıktır. Bu hastalığın birçok belirtisi bulunmaktadır. Bu belirtilerin en başında kronik öksürük gelmektedir. Genellikle insanlar kronik öksürüğü bir grip, normal bir soğuk algınlığı olarak düşünmekte ve ciddiye almamaktadır. Ancak 3 haftadan daha uzun süren kronik öksürükler, akciğer kanserinin bir bulgusu olabilir. Bu nedenle doktora gitmek önemlidir. Bu öksürük hem kuru, hem de balgamla meydana gelebilir.

Öksürüğün yanında kişiler öksürükle birlikte gelen göğüs ağrısından da şikayet eder. Bunun yanında öksürürken kan gelmesi veya kanlı balgam tükürmek de bu hastalığı gösteren belirti ve bulgulardandır. Hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüs ağrıları, kemik ağrıları sık olacak şekilde solunum yolu enfeksiyonları, akciğer enfeksiyonları, yutmada zorluk çekme, ses kısıklığı, seste değişiklik, ses tonunun değişmesi, sebepsiz şekilde kilo verme ve bunların yanında çomak parmak bu hastalığın belirtileri arasındadır. Bu belirtileri gösteren insanların bir doktora başvurup tıbbi bir yardım almaları gerekmektedir.

Akciğer Kanseri Nedenleri ve Risk Faktörleri

Akciğer kanserinin en büyük nedenlerinden birisi tütün kullanımıdır. Bunun yanı sıra tütün kullanımı akciğer kanseri için bir risk faktörü de oluşturmaktadır. Tütün kullanımının yanında asbest olarak bilinen bir maddeye maruz kalan insanların da bu hastalığa yakalanma riski yüksektir. Bu genellikle gemi inşaat, yalıtım işinde, fren tamiri gibi endüstri alanlarında çalışan insanlarda görülür.

Radon gazı da bu hastalığın risk faktörleri arasındadır. Radon gazı tütünden sonra akciğer kanserin ortaya çıkaran en büyük risk faktörüdür. Hava kirliliği, akciğer hastalıkları, verem gibi hastalıklar bu hastalığın gelişme riskini önemli ölçüde etki etmektedir.