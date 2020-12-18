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18.12.2020 - 08:57 |

Alerjisi olanlara Kovid-19 aşısı ile ilgili çok önemli uyarı

Dünya çapında milyonlarca insana ulaşacak Kovid-19 aşılarının alerjik reaksiyonlarının ne olduğunun henüz tam olarak bilinmiyor. Bu konuda aşıyı yaptıracaklara uyarıda bulunan Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Bülent Şekerel, "Alerjisi olan kişiler Kovid-19 aşı olmadan önce sağlık personelini bilgilendirmeli. Bu aşıyı mutlaka olması gereken alerjisi bulunan kişilere sağlık personeli gözetiminde kademeli dozlama yapılmalı" dedi

Alerjisi olanlara Kovid-19 aşısı ile ilgili çok önemli uyarı
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Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Bülent Şekerel, Kovid-19 için aşı bulunmasının mutluluk verici bir gelişme olduğunu söyledi.

Aşının yakın zamanda Türkiye'ye de geleceğini belirten Şekerel, "Kovid-19 aşısı ile gelişen alerjik reaksiyonlar hakkında çok fazla ayrıntıya sahip değiliz. Bu nedenle her kişiye normalde aşı yaptırmadan önce özellikle aşıya veya içerdiği bileşenlere karşı bilinen herhangi bir alerjisi olup olmadığı sorulmalı" ifadelerini kullandı.

Şiddetli reaksiyonlar aşıdan sonraki 30 dakika içinde gerçekleşiyor

Şekerel, tüm şiddetli alerjik reaksiyonların aşı uygulamasından sonraki 30 dakika içinde meydana geldiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Bu nedenle tüm dünyada aşılama sonrası her kişinin en az 30 dakika süreyle izlenmesi yaygın bir uygulamadır. O yüzden aşılama yapılan tüm sağlık tesisleri hem alerjik reaksiyonları tanıyacak eğitimli personel hem de uygun tedavi ekipmanı ile donatılır. Bu durum, Kovid-19 aşıları dahil olmak üzere tüm aşılar için geçerlidir. İnsanların, besinler ve ilaçlar da başta olmak üzere çok çeşitli maddelere alerjisi olabilir. Bir kişinin aşı maddesine karşı bilinen bir alerjisi varsa o kişiye o aşıyı yaptırmaması tavsiye edilir. Ancak aşının mutlaka yapılması gerekiyorsa kademeli dozlama denilen farklı bir yaklaşım ile aşı uygulanması düşünülebilir."

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"Alerjisi olanlara kademeli dozlama yapılmalı"

Koronavirüs aşılarının alerjik reaksiyonlarının ne olduğunun hala tam olarak bilinmediğinin altını çizen Şekerel, "Alerjisi olan kişiler, Kovid-19 aşı olmadan önce sağlık personelini bilgilendirmeli. Bu aşıyı mutlaka olması gereken alerjisi bulunan kişilere sağlık personeli gözetiminde kademeli dozlama yapılmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 aşılarının dünya çapında milyonlarca insana ulaşacağını anlatan Şekerel, aşıların ardından bazı olumsuz olayların bildirilmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

"İnsanlar aşı yapıldıktan sonra izlenmeli"

Şekerel, herhangi bir ilaç veya aşı ile istenmeyen reaksiyon potansiyelinin her zaman olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar aşı yapıldıktan sonra izlenmeli. Bireyler, aşı yaptırıp yaptırmamayı düşünürken risklerini ve faydalarını dikkate almalı ve bu kararı hekimleri ile birlikte almalı. Şimdiye kadar 1,5 milyondan fazla insanın Kovid-19 nedeniyle kaybedildiğini düşündüğümüzde aşılamanın faydaları, özellikle Kovid-19'a karşı en savunmasız risk grupları için hastalığın risklerinden çok daha ağır bastığını kabul etmemiz gerekiyor. Kovid-19 aşı güvenliğinin sağlık otoriteleri tarafından düzenli olarak izlenmesi de büyük önem taşıyor. Bu sayede çok nadir olabilecek veya altta yatan bir tıbbi durumla ilişkili olabilecek yan etkilerin erken tespit edilmesi mümkün olabilecektir. Ülkemizde uygulanacak tüm Kovid-19 aşılarının güvenliğini gerçek zamanlı olarak izleyecek ve kamuoyuna açık bildirimleri de sağlayacak güçlü bir aşı güvenlik gözetim sistemi bugünden oluşturulmalı."

 

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