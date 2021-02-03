Alzheimer ve demans hastalarında diş tedavisi neden ertelenmemeli?

Prof.Dr. Serhat Yalçın, “Fonksiyonel işlevlerinin yanı sıra psikolojik ve özgüven açısından da diş sağlığı büyük önem taşıyor. Bu nedenle ağız ve diş sağlığı, çok küçük yaşlardan itibaren kişilerin önemsediği, konuyla ilgili gereken önlemleri aldığı bir alan olmalıdır.

Yaşlılık dönemine ulaşıldığı yıllarda insanlar diş sağlığını ihmal edebiliyor. Aksine yaşam kalitesini yüksek seviyelerde tutmak amacıyla yaş almış kişiler, ağız bakımına daha fazla vakit ayırmalı, böylece kendinden küçük olan, kendini idol olarak gören kişiler için doğru model olmalıdır” yorumunda bulundu.

Hastaların yakınlarına büyük görevler düşüyor

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Serhat Yalçın, "Demans ve Alzhemier hastalarında, hastalığın ilerlemesinin ardından diş tedavilerinin gerçekleşmesi çok zor bir hal alabiliyor.

Bu tür hastalıkları yaşayan kişilerin yakınları, bu hastaların ağız sağlığını korumasına yardımcı olmalıdır. Rutin diş bakımlarını gerçekleştirmelerini sağlayarak ağız hijyenlerini de kontrol altında tutmalıdır.

Diş ile ilgili sağlık problemi yaşayan hastalar, çürüğü, sızlaması, ağrısı olan hastalar, normalde olduklarından daha hırçın ve sinirli davranabilirler. Bu nedenle sorun hemen tespit edilmeli ve tedavileri zaman kaybetmeden gerçekleştirilmelidir" diye konuştu.

İleri evrelerde hastaları tedavi etmek zorlaşıyor

Yalçın, “Demans, Alzhemier vb. hastalıklar, çok büyük oranda yaşı ilerlemiş kişilerde görülmektedir. Yaş ilerledikçe dişlerin kökleri açığa çıkar. Bahsedilen köklerin üzerlerini kaplayan mine tabakası artık olmadığı için açığa çıkan kök yüzeyleri çürük oluşmasına daha da meyilli bir hal alır.

Bu hastalarda diş tedavileri hastalığın ileri evrelerinde çok zorlaşmaktadır. Hastalar iletişim halinde olamazlar. Diş tedavilerinin sedasyon veya genel anestezi altında yapılması gerekebilir.

Hastaları takip eden nörologlar özellikle genel anestezi konusunda hastalığın ilerleyebileceği endişesi ile karşı çıkmaktadırlar. Bu nedenle bu hastaların yani Alzhemier ve demans teşhis tanısı alan hastaların ilk evrelerinde diş tedavilerinin yapılması çok önemlidir. İleri evrelerde hastaları tedavi etmek zordur.

Kullanımı artan protezler iyi temizlenmeli yoksa...

60 yaş üzeri kişilerin işte bu nedenlerle daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Serhat Yalçın, “Diş eti çekilmelerine bağlı kök çürükleri bu yaşlarda daha sık görülür. İlerleyen yaşlarda kullanımı artan protezler çok iyi temizlenmelidir. Aksi takdirde kötü dolgular, kırık protezler ve sigara kullanımı ağız kanserine yol açabilir" dedi.