Amilaz Enzimi Nedir? Amilaz Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

İnsan vücudunda belirli bir düzeyde olması gereken amilaz enziminin yükselmesi sağlık sorunlarının habercisi olabilmektedir.

Amilaz Enzimi Nedir?

Amilaz enzimi sindirim sisteminde nişasta ve karbonhidratların sindirilmesine görev alan enzimdir. Amilaz enzimi en çok tükürük bezleri ve pankreasta bulunmaktadır. Aynı zamanda ince bağırsak, plasenta ve yumurtalıklarda az miktarda bulunmaktadır.

Amilaz Kaç Olmalı?

Amilaz enzimi normal değerler aralığında bulunması gerekmektedir. Normal kabul edilen bu amilaz enzimi değeri insan vücudunun ihtiyaçlarına cevap verecek miktarda olmasıdır. Amilaz enzimi değer aralığını tespit etmek için kan ve idrar testi yapılmaktadır.

Amilaz enziminin kan ve idrar testinde çıkan normal değerleri yaşlara göre şu şekildedir:

30 günlük bebek 0-6 u/l

30-182 günlük bebek 1-17 u/l

183-365 günlük bebek 6-44 u/l

1-3 yaş çocuk 8-79 u/l

4-17 yaş bireyde 21-110 u/l

17 yaş üstü bireylerde 26-102 u/l

Amilaz Enzimi Yüksekliği Nedenleri Nelerdir?

- Pankreası enzim üretimini arttırmaya teşvik eden ilaçların kullanılması.

- Pankreas kanalı kaslarında işlev bozukluğunun olması.

- Kronik hale gelmiş pankreatit, tükürük bezi, pankreas ve safra taşlarının oluşması.

- Mide ya da bağırsağın delinmesi.

- Bağırsaklarda tıkanıklık oluşması.

- Hamilelik.

- Böbrek nakilleri sonrası,

- Pankreas, tükürük bezi, yumurtalık, prostat, yutak ve akciğerde tümör oluşması.

- Normal kilo aralığının üzerinde seyreden şişmanlı ve obezite olması.

- Karaciğer yağlanmasını işaret eden trigliserid seviyesinin çok yüksek olması.

- Alkol tüketiminin çok fazla olması.

- Safra kesesi iltihabı ve safra kesesi taşlarının oluşması.

- Diyabet varlığı.

- Bazı dış gebelik durumları.

Tüm bunlar amilaz enzimi değerinin normal değerin daha üzerinde çıkmasına neden olmaktadır. Testlerde amilaz enziminin yüksek çıkması halinde bu hastalıkların varlığından şüphe duyularak gerekli testler yapılmaktadır. Amilaz enzimi yüksekliği nedeni tespit edilerek tedavi süreci başlatılmaktadır.

Amilaz Enzimi Düşüklüğü Nedenleri

Amilaz enziminin düşük olması özellikle karbonhidrat ve nişasta sindiriminde sorunların oluşmasına neden olmaktadır. Amilaz enziminin vücutta yetersiz olması karbonhidrat içerikli besinlerin sindirimi tam olarak gerçekleşmez. Amilaz enzimi düşüklüğü çok nadir görülmektedir.

Amilaz enziminin düşük olması nedenleri şu şekildedir:

- Amilaz üretimi olan pankreas ve tükürük bezlerinin çalışmasını azaltan ilaçların kullanılması.

- Pankreas ve tükürük bezlerinin tek başına ya da aynı anda amilaz enzimi üretimini azaltmasıdır.