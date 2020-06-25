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25.06.2020 - 12:32 |

Ananas tüketmek kadın sağlığı için faydalı mı?

Sulu, lezzetli, tropikal bir meyve olan ananas, bizi enflamasyon ve hastalıklara karşı koruyabilen temel vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve diğer yararlı bileşenlerle doludur. Ananas ve bileşikleri çeşitli sağlık yararlar ile bağlantılıdır. Bu tatlı meyvenin kadınlar için herhangi bir avantaj sağlayıp sağlamadığını merak ediyor olabilirsiniz. İşte detaylar...

Ananas tüketmek kadın sağlığı için faydalı mı?
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Osteoporoza karşı koruma sağlayabilir

Osteoporoz, kemik kütle yoğunluğunda bir azalma nedeniyle zayıflamış, kırılgan kemiklere yol açan bir hastalıktır. Osteoporoz kadınlarda erkeklerden dört kat daha sık görülür.

C vitamini, kemik sağlığı için önemli olan, kemik hücrelerinin üretimini teşvik eden ve kemik hücrelerini hasara karşı koruyan bir besin maddesidir.

Araştırmalar, C vitamini yönünden zengin gıdalar tüketen bireylerin osteoporoz geliştirme riskinin daha düşük olduğunu göstermiştir.

Sadece 165 gram ananas, alınması gereken günlük C vitamini miktarının %88'ini karşılar.

Ananas aynı zamanda bir B vitamini kaynağıdır

Ananas, B1 vitamini (tiamin), B6 vitamini (piridoksin) ve B9 vitamini (folat) bakımından da oldukça zengindir.

Meme kanserini önleyici etkileri olabilir

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biridir. Yüzdeli bir orana vurulduğunda tüm kanser tanılarının %25'ini oluşturur.

Ananas, özellikle meme kanseri ile ilgili olarak anti-kanser etkilere sahip olduğu bilinen bir enzim olan bromelain içerir.

Yapılan çalışma ve deneyler göğüs kanserinin tedavisinde bromelainin umut verici etkilerini gösterirken, bu özellikleri doğrulamak için insanlarda araştırma yapılması gerekmektedir.

Ancak, bu çalışmalarda konsantre miktarda bromelain kullanıldığından, ananasta bulunan bromelain miktarı önemli bir yararı olmayacak kadar azdır.

Ananasın potansiyel olumsuz yanları

Ananas faydalarının yanı sıra, bazı olumsuz etkiler de gösterebilir.

Ananas tüketmek, ananasın içerdiği yüksek asidik özellikler nedeniyle gastroözofageal reflü hastalığı olan kişilerde mide ekşimesi veya reflü semptomlarında artışa neden olabilir.

Ayrıca, ananas yedikten sonra herhangi bir alerjik semptom yaşarsanız, mutlaka bir doktora danışmalısınız.

Birçok hazır ananas suyu büyük miktarda ilave şeker içerir. Sık sık tatlandırılmış ananas suyu içmek sağlığınıza zarar verebilir.

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