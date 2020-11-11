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11.11.2020 - 12:04 |

Andız Pekmezi Faydaları Nelerdir? Andız Özü Ve Andız Otu Neye İyi Gelir?

Bitkisel ürünlerden elde edilen tüm besinler, sağlık açısından sayılamayacak kadar fazla yarara sahiptir. Kalp sağlığı, midenin korunması, karaciğer ve böbrek hastalıkları gibi durumlara karşı çok yararlı olan andız pekmezi de bitkisel bir üründür. Andız pekmezi özellikle ağız içinde bulunan yaraların iyileştirilmesinde tercih edilir. Yazımızda sağlık için sayısız faydaya sahip olan andız pekmezinin yararlarını paylaştık. Merak edenler için andız pekmezinin faydaları nelerdir, andız özü ve otu ne gibi durumlara iyi gelir? İşte, bilinmesi gerekenler.

Andız Pekmezi Faydaları Nelerdir? Andız Özü Ve Andız Otu Neye İyi Gelir?
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Andız pekmezi, andız ağacının meyvesinden oluşturulan pekmezdir. Andız pekmezinin yapmak için özellikle andız ağacının yapraklarından, kozalağından, meyvesinden ve dalından yararlanılır. Andız pekmezi içerisinde yüksek miktarda E vitamini ve kalsiyum yer almaktadır. Bu açıdan sağlığımıza çok büyük faydaya sahiptir.

Andız Pekmezi Faydaları Nelerdir?

Andız pekmezinin faydalarını pekmezin içerisinde bulunan yüksek miktardaki vitamin, mineral ve e vitamini sayesinde alabiliriz. Bu vitamin ve kalsiyumların her biri sağlığımız açısından farklı faydaya sahiptir. İşte andız pekmezinin faydaları;
- Andız pekmezi, güçlü bir antioksidan özelliğine sahiptir. Bu açıdan vücuda giren toksinleri ve yabancı maddeleri atar.
- Özellikle bronşit, soğuk algınlığı, kuru öksürük gibi problemlerin giderilmesini sağlar.
- Böbrek taşının düşürülmesini ve oluşumunu engeller.
- Andız pekmezi içerisinde c vitamini bulunduğu için özellikle kış aylarında tüketildiğinde bağışıklık sistemini korumaktadır.
- Cilt hastalıklarının tedavisinde özellikle alerji nedeniyle ortaya çıkan durumlarda kullanılır.
- Kan yapıcı özelliğinin yanı sıra kanı temizleyici özelliği de bulunmaktadır.
- Kemik erimesi ve romatizma hastalıklarına karşı etkilidir. Eklemlerde görülen ağrıları azaltır.
- İdrar yolu enfeksiyonlarının iyileştirilmesi için tercih edilir.

Andız Özü Ve Andız Otu Neye İyi Gelir?

Andız özü, doğrudan andız ağacından elde edilen çeşitli maddeler ile zenginleştirilen doğal bir besindir. Doğrudan doğal bir bitkiden elde edilen andız özü, sağlık açısından farklı faydaları sahiptir. Bu faydalar;
- Ağız içi yaraların giderilmesine yardımcı olur.
- Özellikle cilt üzerinde çıkan yara ve çıban oluşumunu engeller.
- Cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
- Sedef ile egzama rahatsızlıklarında etkilidir.
- Saç dökülmelerini önler.
- Mide spazmlarını engelleyerek midenin doğru şekilde çalışmasını sağlar.
- Kanı temizler.
- Özellikle andız özünün her gün düzenli şekilde tüketilmesi kalp ve damar hastalıklarını da önlemektedir.
- Soğuk algınlığı ile nezle rahatsızlığına iyi gelir. Vücutta parazitlerin oluşmasını engeller.

Andız otu, genellikle Güney Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerinde yetişen bir bitkidir. Diğer adıyla yabani ay çiçeği olarak da bilinir. Acımsı bir tadı sahip olan andız otu aynı zamanda güçlü ve keskin bir kokuya sahiptir. Eski zamanlardan itibaren andız otu pek çok hastalık için tedavi edici şekilde kullanılmaktadır. Andız otunun en bilinen faydaları şunlardır;
- Andız otu, genellikle deri yüzeyinde oluşan rahatsızlıkların giderilmesinde kullanılır. Bu rahatsızlıklar genellikle deri döküntüsü, egzama ve sedef hastalığıdır. Sindirim sisteminin doğru şekilde çalışmasına yardımcı olur. Sürekli öksürük ve nezle gibi durumların iyileştirilmesinde etkilidir. Kansızlık sorunu olan kişilerde andızotu kan yapıcı bir özellik gösterir. Kalbi korur ve yüksek tansiyon ile kolesterolü dengeler. Bronşite iyi gelir. İştah kapalı olan kişiler için iştah açıcı özelliğini gösterir.

Andız Otu Nasıl Kullanılır?

Andız otu, diğer bitkisel otlar da olduğu gibi genellikle kaynatılarak içilmektedir. Fakat andız otu sadece kaynatılarak çay şeklinde içilmez. Farklı şekilde de tüketim türleri vardır. Eğer andız otunu kaynatarak bir çay şeklinde içmek istiyorsanız, öncelikle bir bardak kaynamış suya bir tutam andızotu eklemeli ve yaklaşık 5 ile 10 dakika kadar demelisiniz. Bu süre sonunda andız otunu çay şeklinde tüketmek bu otun tüm yararlarını da almanıza yardımcı olacaktır. Eğer demlenme süresini çok fazla uzatırsanız, andız otu içerisinde bulunan vitamin ve mineralleri kaybedebilirsiniz.

 

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