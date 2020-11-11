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11.11.2020 - 12:06 |

Argan Yağı Faydaları Nelerdir? Argan Ağacı Yağı Sabunu Neye İyi Gelir?

Daha çok cilt ve saç bakımında kullanılan argan yağı, tırnak ve vücut içinde besleyici özelliklere sahiptir. Ülkemizde de farklı özelliklerinin ortaya çıkmasının ardından oldukça sık kullanılan bir ürün haline gelen argan yağı faydaları nelerdir? Argan ağacı yağı sabunu neye iyi Gelir? Sorularının yanıtını sizler için derledik.

Argan Yağı Faydaları Nelerdir? Argan Ağacı Yağı Sabunu Neye İyi Gelir?
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Argan yağı son birkaç yıldır ülkemizde sıkça duyduğumuz argan ağacından elde edilir. Sadece Fas'ın güneybatı bölgesinde yetişen argan ağacı 10 metreye kadar uzayabilir. 150 ile 200 yıl arası yaşayabilir. Küçük sarı ve yeşil çiçekleri olan argan ağacına Fas zeytin ağacı da denir. Argan yağı, içi yumuşak dış kabuğu sert olan meyvesinden elde edilir.

Argan Yağı Faydaları Nelerdir?

Alfa, gama ve beta içerir. Ayrıca zengin miktarda E vitamini bulunur. Bol miktarda E vitamini içerdiği için cilt ve saç sağlığı için yaygın olarak kullanılır. Saçın daha parlak ve sağlıklı olmasına yardımcı olur. Saç kırılması oluşumunu engeller. Ayrıca kırık uçların onarılmasına da yardımcı olur.

Cilde Faydaları: Cildi besleyerek yenilenme sağlar. Yaşlanma karşıtı özellikleri ile ciltte kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Derideki hücrelerin kendini yenilemesini sağlar. Göz altı torbası oluşumunu önler. Argan yağının bir diğer özelliği de cildi nemlendirmesi ve yumuşatmasıdır. Yüksek miktarda E vitamini içerdiği için cilde doğal bir parlaklık verir. Yüz ve boyun dahil tüm vücutta kullanılabilir. Cilt losyonu olarak cilde birkaç damla masaj yapılarak uygulanabilir.

Mikroplardan Arındırma: İyi bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Antioksidan özelliğinden dolayı bunu başarabilen argan yağı, cildin erken yıpranmasını önler. Yaşlanmaya izin vermez, kırışıklıkları giderir. Cilde sağlıklı bir görünüm kazandırır.

Kuru Ciltler İçin: Kuru cilde sahip kişilerin özellikle kış aylarında cilt problemleri de artmaya başlar. Kuru cilt kaşınır ve dökülmeye başlar. Bol miktarda E vitamini ve farklı asitler içerdiği için bu sorunu ortadan kaldırabilir. Ayrıca kuruluğun neden olduğu hasarlı cildi tedavi edebilir.

Akne Tedavisi İçin: Akne, cildi etkileyen ve topikal antibiyotiklerle tedavi edilebilen bir cilt rahatsızlığıdır. Ancak argan yağı, cilt sağlığını iyileştirmede önemli bir rol oynayabilir. Hatta sivilceyi gidermeye yardımcı olabilir.

Saç Kremi Olarak Argan Yağı: Argan yağının saça yumuşak ve ipeksi bir parlaklık verdiği bilinmektedir. Argan yağı ideal bir saç kremidir. Kıvırcık ve kırılmış saçlar için alternatif bir tedavi olarak kullanılmaktadır. Bunların yanında saçlara şık ve sağlıklı bir görünüm kazandırır.

Gebelikte: Çatlaklar birçok hamile kadın için bir sorundur. Ancak argan yağı doğumdan sonra çatlaklara ve sarkık, kırışmış cilde mükemmel çözümler sunabilir. Argan yağı, cilt elastikiyetini artırmak için bol miktarda E vitamini içerir.

Ayak Vve El Bakımı: Argan yağının yumuşatıcı özelliği, kırılgan tırnak yapılarını, kuru elleri ve ayaklarda oluşan çatlakları ve ayrıca sert cilt yapılarını ortadan kaldırır.

Argan Ağacı Yağı Sabunu Neye İyi Gelir?

Yaygın olarak cilt ve saç sağlığı için kullanılır. Bunun en önemli nedeni bol miktarda E vitamini içermesidir. Argan sabununun içerdiği kükürt cilde inanılmaz anlamda katkı sağlayabilir. Ayrıca cildi zararlı UV ışınlarından korur ve cildin temizlenmesine de katkı sağlar.

Argan sabununun bir diğer özelliği de ciltteki enfeksiyonları yok etmesidir. Kötü bakteri ve mikroplardan kurtulmak için iyi bir seçimdir. Argan sabunu, mikropları yok etmenin yanı sıra cilt hücrelerini koruma özelliğine de sahiptir. Akne problemi olanlar için bir tedavi aracı olabilir, aknenin giderilmesi noktasında da uygulama için argan yağına yardımcı olabilir.

 

 

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