Arı Sokmasına Ne İyi Gelir? Arı Sokması Şişlik Ve Kaşıntısı Nasıl Geçer?

Arı sokmaları, farklı tip arılar olması nedeniyle farklı etkiler göstermektedir. Özellikle eşek arıları sokmaları ciddi durumlar oluşturur. Arıya alerjisi olan bireyler üzerinde de ciddi etkiler oluşturmaktadır.

Arı Sokmasına Ne İyi Gelir?

Arı sokması, insanlar üzerinde farklı etkiler oluşturabilen ve doğal olarak tedavi rahatsızlıklar arasında bulunur. Ancak arıya alerji olan hastalar veya eşek arısı sokmaları durumlarında hastaneye gitmek ve profesyonel destek almak çok önemlidir.

Arı sokması gerçekleştikten sonra hemen o bölgeye tedavi uygulanmalıdır. Çünkü arının iğnesi ile birlikte zehir kana nüfus etmektedir. Bu durum 2 ile 3 dakika almaktadır. Bu durumun engellenmesi ve etkisin azalması için bir cımbız yardımı ile iğne deriden alınmalıdır.

Arının iğnesi çıplak elle alınmamalıdır. Bu durum zor olmakla birlikte deri üzerinde ne kadar az noktaya temas ederse o kadar iyi olacaktır. Arı iğneleri içinde bulunan zehir, kana karışması durumunda o bölge üzerinde şişme ya da kaşınma görünecektir.

Arılara karşı alerjisi olan insanlar bulunmaktadır. Arılara alerjisi olan insanlarda zehir farklı etkiler göstermektedir. Özellikle arı iğnesinin çıkarılması, alerjisi olan insanlar için daha önemlidir. Ne kadar az zehir kana bulaşırsan etki o kadar azalacaktır.

Arı sokma durumlarında aşamalı olarak yapılması gerekenler vardır. Öncelikle fark edilir edilmez iğne bir cımbız yardımı ile alınmalıdır. Hızlı olması oldukça önemli çünkü arı sokmasına ne iyi gelir aşamasına geçmek gereklidir. Bunun için iğnenin çıkarıldığı bölgeye uygulanan doğal bitkiler ile etkisi daha da azaltılacaktır.

Arı sokmasına iyi gelen ürünlerin ortak noktaları, doğal bir antibiyotik yapıya sahip olmalarıdır. Bu durum bölge üzerinde oluşan etkilerin azaltılmasını sağlayacaktır. Arı sokmaları için kullanılan doğal ürünler her evde bulunmaktadır. Bu nedenle herhangi bir aşırı durum gözlemlenmediği durumlarda kendi tedavi yönteminizi uygulayabilirsiniz.

Arı sokmalarının etkisini azaltmak ve kaşınma durumlarında bölgeyi kaşımamak etkisinin daha hızlı geçmesini sağlayacaktır. Çünkü kaşınma durumlarında bölgeye temas kurulduğunda daha hızlı olarak vücuda yayılacaktır. Bu nedenle bölgeye gerekli olan doğal ilaçların sürülmesi ve üstünün kapatılması önemlidir.

Arılar, insanları sokma eğilimi göstermezler ancak kendi sahiplendikleri alanlar içinde tehdit gördükleri durumlarda arılar, insanları sokacaktırlar. Arıların sokmalarının ardından sokan arı ölecektir. Arı iğnesi ise vücut üzerinde kalmaktadır. Bu durumlarda etkisi daha fazla olacaktır.

Arı Sokması Şişlik ve Kaşıntısı Nasıl Geçer?

Arı sokmalarının en hızlı şekilde iyileşmesi için ilk olarak en hızlı şekilde iğne vücuttan çıkarılmalıdır. Bu durumun başlıca sebebi, zehrin vücuda olan etkisini azaltmaktadır. Vücutta kaldığı sürenin azalması bölgeye bulaşma ve etki oranını azaltacaktır. Bu sayede tedavi süresi daha az sürmüş olacaktır.

Tedaviye başlamadan önce bölgenin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi önemlidir. Sokmaların olduğu bölgelerden kadana nüfus edecek bakterilerin temizlenmesi gerekmektedir. Ardından belirlenecek ve en hızlı uygulanacak ürün seçilmelidir.

İlk olarak kullanılabilecek ürünler arasında yoğurt bulunmaktadır. Hem her evde bulunmasıyla hem de doğal yapısı ile zehrin etkisi azaltmaktadır. Zehrin vücuttan atılmasını hızlandıracak ve hızlı bir iyileşme dönemi sağlanacaktır.

Arı Sokmasının Olduğu Bölgeye Yoğurt Sürmek

Arı sokmaları sırasında en gerekli olan şey, bölgenin zehrini alacak bir antibiyotik uygulamaktadır. Doğal bir antibiyotik olarak soğan uygulanabilir. Soğan bölgede etki eden zehri pasif hale getirecektir. Yarım soğanı bölgeye temas ettirerek uygulayabilirsiniz.

Soğan

Doğal antibiyotik olarak en çok bilinen ürünlerden birisi sarımsaktır. Sarımsak içinde bulunan öz, bir antibiyotik özelliği taşımaktadır. Bu ürün eski dönemlerden beri antibiyotik özelliği olarak ilaçlarda ve doğal tedavilerde kullanılmaktadır. Bölgeye uygulanan sarımsak ile arının etkisi azaltılacaktır.

Sarımsak

Karbonat, içinde bulunan yapı ile doğal bir iltihap kurutucusu görevini üstlenmektedir. Karbonat, bölgede oluşan kaşıntı ve kızarıklığı engelleyecektir. Aynı zamanda bölge üzerinde oluşan yanma hissini de azaltacaktır. Su ile karıştırarak bölgeyi yıkayarak etki gösterecektir.

Karbonat

Elma sirkesi doğal olarak kullanılabilecek ve birçok farklı rahatsızlığı iyi gelen ürünlerdendir. Elma sirkesi, arının soktuğu bölgede oluşan ağrıyı ve kaşıntıyı engelleyecektir. Bir mendil ya da pamuk üzerine uygulanan elma sirkesini bölgeye sürerek etkisi göstermesini sağlayabilirsiniz.

Elma Sirkesi

En etkili tedavilerden bir tanesi lavanta yağıdır. Lavanta yağı, eşek arısının sokmasından tutun normal arıların sokmasına kadar olan bütün durumlarda oldukça iyi bir etki göstermektedir. Bölgede oluşan şişkinlik ve kaşıntı gibi durumları engelleyecektir. Bunun yanı sıra bölgeye etki eden zehrin etkisini en hızlı şekilde engelleyecektir.

Arı Sokmaları Evde Nasıl Tedavi Edilir?

Arı sokmaları için kullanılabilecek ve evlerde bulunan doğal ürünler vardır. Bu ürünler sayesinde basit arı sokmalarını tedavi etmek mümkündür. Ancak kişiden kişiye bu durum değişebilir. Eğer alerjisi olan ya da daha farklı etkilerin görülmesi durumunda en yakın hastaneye ulaşılmalıdır. Bunun dışında evde tedavi etmek çok kolay olacaktır.

Evlerde bulunan soğan, sarımsak gibi antibiyotikler ile sokulan bölgenin zehri ve zehrin etkisi git gide azaltılacaktır. Bu sayede hızlı bir iyileşme dönemi gözlemlenecektir. Arı sokmalarının gerçekleşmesinin hemen ardından bu tedaviyi uygulamak çok daha iyi bir etki oluşturacaktır.

Evlerde bulunması gereken ve arı sokmaları, güneş yanıkları gibi çok rastlanan rahatsızlıklara iyi gelen lavanta yağı ile de tedavi sağlanabilir. Lavanta yağı, hem bölgede ki kaşınmalara hem de zehre etki edecektir. Tedavi sırasında tercih edilmesi gereken ürünlerin başında yer almaktadır.