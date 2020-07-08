"Aç değilim ama yine de yemek yiyorum."

“Bir şeyin tadı güzelse mutlaka yemeliyim. Pastadan bir dilim daha yersem midemin rahatsız olacağını biliyorum ama yine de yiyorum. Baharatlı yemekler bana hiç iyi gelmiyor, hatta yedikten sonra saatlerce mide ağrısı çekeceğimi biliyorum ama yine de yiyorum. Acaba neden bana zarar vereceğini bildiğim yiyecekleri yemeye devam ediyor ve kilo alıyorum?”

Stresli olduğunuzda, kaygılı, öfkeli olduğunuz zamanlarda, iş yoğunluğunuz arttığında, sinirlendiğinizde ya da sıkıldığınızda, aniden özellikle çikolata, tatlı gibi şeyler canınızı çekiyorsa, tok olduğunuz halde yiyorsanız, kısa zamanda çok yiyorsanız, yiyerek rahatladığınızı hissediyorsanız ’’Duygusal Açlık’’ çekiyor olabilirsiniz.

Aç olmadığınız halde, mutlu, üzgün ya da sıkıntılı olduğunuz zamanlarda yemek yiyebilirsiniz. Fiziksel açlık dışındaki nedenlerle yemek yeme aktivitesine “duygusal yeme” diyoruz. Duygusal yeme, istenmeyen kiloların en temel nedenlerinden biridir. Kilo kontrolü yapan pek çok kişi, aç olmadığı halde yemek yediklerinden ve bu durumla baş etmekte zorlandıklarından yakınmaktadır. Bu durum ile baş edebilmek için öncelikle duygusal yemeniz olup olmadığınızın farkında olmanız önemlidir.

Peki duygusal yemeniz olup olmadığını nasıl anlarsınız?

-Fiziksel açlık yavaş yavaş belirirken, duygusal açlık aniden olur, birden bir şey yeme ihtiyacı hissedersiniz.

-Fiziksel açlık bekleyebilir, duygusal açlık hissettiğinizde hemen giderilmesi gerekmektedir, bekleyemezsiniz.

-Fiziksel açlıkla yiyorsanız doyduğunuzda durabilirsiniz ancak duygusal açlık nedeniyle yemek ile yiyorsanız doymuş olsanız bile yemeğe devam etmek istersiniz.

-Gerçekten açlık nedeniyle yemek yiyorsanız pek çok seçeneğe açık olurken, duygusal açlık nedeniyle yediğinizde genellikle; pizza, çikolata, tatlı, cips gibi kalorili yiyecekler yersiniz.

-Fiziksel açlık nedeniyle yediğinizde mutlu olurken, duygusal yeme ile yediğinizde genellikle suçluluk duygusu yaşarsınız.

Duygusal yemenizle baş edebilmek için;

-Öncelikle duygusal yemenizin farkında olun. Aç olmadığınız halde yemek yemenizi tetikleyen olayların ve duyguların farkında olun. Günlük olarak yediklerinizi ve yedikten sonra hissettiğiniz duyguları yazmak, size bu konuda yardımcı olacaktır.

-Yeme ihtiyacınız belirdiğinde açlık seviyenizi 1 ile 10 arasında değerlendirin. Açlık seviyenizin düşük olduğunu, duygusal yeme nedeniyle yemek istediğinizi fark ettiğinizde yemek yemeyi kısa bir süre (mesela 10 dk.) erteleyin.

-Aç olmadığınız halde yemek yeme isteği geldiğinde alternatif neler yapabileceğinizin bir listesini oluşturun (su içmek, müzik dinlemek vb.)

-Yemek yeme isteğinizi geçiremezseniz, o an kalorili bir şey yemek yerine alternatif sağlıklı bir şey yemeyi deneyin (Örneğin; çikolata yerine; diyet çikolata,dondurma ya da meyve gibi). Bunun içinde bir liste oluşturmak ve listedeki yiyecekleri evde ya da iş yerinde bulundurmak size yardımcı olacaktır.

-Size iyi gelen kaynaklarınızı arttırın (Örneğin; arkadaşlarla görüşmek, müzik dinlemek, resim yapmak, dizi izlemek, bisiklete binmek vb.).Kaynaklarınızı arttırmak, olumsuz duygularla baş edebilmenizi kolaylaştıracaktır.

Uzman Klinik Psikolog

Aslıhan DEĞERLİ AYTOĞAN